{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,95
Динамика за 2 недели
Евро 62,15
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
02 мая 2017
01 мая 2017
18:36  02 мая 2017 0

Крупный бренд потребовал закрыть квесты в Екатеринбурге. Партнеры отказываются от сотрудничества с компанией

Теперь популярные квесты будут работать под другим брендомФото: группа "Клаустрофобия | Квесты Екатеринбурга" во "ВКонтакте"

Владельцы франшизы «Клаустрофобия» в Екатеринбурге прекратили сотрудничать с головным офисом федеральной компании. Поводом для этого стало требование бренда закрыть часть квестов в уральской столице. Свердловские организаторы квестов отказались от идеи и продолжили работать самостоятельно.

В группе екатеринбургской «Клаустрофобии» появилось сообщение, в котором говорится, что владельцы франшизы прекратили сотрудничество с федеральным брендом по четырем локациям: на Большакова, Комсомольской, Шевченко и Куйбышева. Объясняется решение конфликтом с головным офисом.

«Расписание на квесты было отключено головным офисом „Клаустрофобии“ в одностороннем порядке. Четыре месяца мы пытались найти какой-то компромисс, но, потратив много времени и сил, в итоге поняли, что нам не удастся договориться», — говорится в сообщении.

Здесь же говорится, что квесты, которые выпали из расписания «Клаустрофобии», продолжают работать, их бронирование осуществляется по телефону или с помощью сторонних сайтов. Сейчас уральские организаторы квестов рассматривают вариант создания собственного бренда, а также ведут переговоры по объединению с несколькими местными компаниями. «Вместе с новыми квестами мы планируем кардинально изменить систему ценообразования и перейти к ценам не за игру, а за человека», — добавили организаторы.

Журналист агентства обратился за комментарием к владельцу франшизы «Клаустрофобия» Сергею Захарченко и в московский офис компании, но оперативно ответ не получил.

Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров