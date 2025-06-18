Иномарка мэра Екатеринбурга попала в ДТП с трамваем

Land Cruiser, на котором передвигается мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, попал в ДТП утром 17 июня — столкнулся с трамваем. Эту информацию URA.RU подтвердили три источника, близкие к городской администрации. При этом данные, был ли внутри градоначальник, разнятся.
«За рулем был водитель, вез Орлова на работу. Видимо, не заметил трамвай. Никто не пострадал», — поделился первый собеседник. «Да, слышал такое. Сегодня во дворе [администрации] машину Орлова уже не видел», — добавил второй. Третий собеседник утверждает, что Орлова в момент аварии в машине не было.
«Автомобиль не врезался, а слегка шоркнул трамвай. Повреждения настолько незначительные, что их уже устранили. Водитель был трезвый», — добавил он.
Пресс-секретарь Орлова также не подтвердил, что мэр был участником ДТП. В областном управлении ГИБДД сказали, что проверяют информацию. Примечательно, что ранее водителя Орлова оштрафовали за парковку в неположенном месте.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!