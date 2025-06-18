Иномарка мэра Екатеринбурга попала в ДТП с трамваем

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Алексей Орлов в парке имени 50-летия ВЛКСМ. Екатеринбург , орлов алексей
В аварию попал белый Land Cruiser, на котором передвигается Алексей Орлов Фото:

Land Cruiser, на котором передвигается мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, попал в ДТП утром 17 июня — столкнулся с трамваем. Эту информацию URA.RU подтвердили три источника, близкие к городской администрации. При этом данные, был ли внутри градоначальник, разнятся.

«За рулем был водитель, вез Орлова на работу. Видимо, не заметил трамвай. Никто не пострадал», — поделился первый собеседник. «Да, слышал такое. Сегодня во дворе [администрации] машину Орлова уже не видел», — добавил второй. Третий собеседник утверждает, что Орлова в момент аварии в машине не было.

«Автомобиль не врезался, а слегка шоркнул трамвай. Повреждения настолько незначительные, что их уже устранили. Водитель был трезвый», — добавил он.

Пресс-секретарь Орлова также не подтвердил, что мэр был участником ДТП. В областном управлении ГИБДД сказали, что проверяют информацию. Примечательно, что ранее водителя Орлова оштрафовали за парковку в неположенном месте.

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Land Cruiser, на котором передвигается мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, попал в ДТП утром 17 июня — столкнулся с трамваем. Эту информацию URA.RU подтвердили три источника, близкие к городской администрации. При этом данные, был ли внутри градоначальник, разнятся. «За рулем был водитель, вез Орлова на работу. Видимо, не заметил трамвай. Никто не пострадал», — поделился первый собеседник. «Да, слышал такое. Сегодня во дворе [администрации] машину Орлова уже не видел», — добавил второй. Третий собеседник утверждает, что Орлова в момент аварии в машине не было. «Автомобиль не врезался, а слегка шоркнул трамвай. Повреждения настолько незначительные, что их уже устранили. Водитель был трезвый», — добавил он. Пресс-секретарь Орлова также не подтвердил, что мэр был участником ДТП. В областном управлении ГИБДД сказали, что проверяют информацию. Примечательно, что ранее водителя Орлова оштрафовали за парковку в неположенном месте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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