Иномарка мэра Екатеринбурга попала в ДТП с трамваем

18 июня 2025 в 19:20 Размер текста - 17 +

В аварию попал белый Land Cruiser, на котором передвигается Алексей Орлов Фото: Илья Московец © URA.RU Land Cruiser, на котором передвигается мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, попал в ДТП утром 17 июня — столкнулся с трамваем. Эту информацию URA.RU подтвердили три источника, близкие к городской администрации. При этом данные, был ли внутри градоначальник, разнятся. «За рулем был водитель, вез Орлова на работу. Видимо, не заметил трамвай. Никто не пострадал», — поделился первый собеседник. «Да, слышал такое. Сегодня во дворе [администрации] машину Орлова уже не видел», — добавил второй. Третий собеседник утверждает, что Орлова в момент аварии в машине не было. «Автомобиль не врезался, а слегка шоркнул трамвай. Повреждения настолько незначительные, что их уже устранили. Водитель был трезвый», — добавил он. Пресс-секретарь Орлова также не подтвердил, что мэр был участником ДТП. В областном управлении ГИБДД сказали, что проверяют информацию. Примечательно, что ранее водителя Орлова оштрафовали за парковку в неположенном месте. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Land Cruiser, на котором передвигается мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, попал в ДТП утром 17 июня — столкнулся с трамваем. Эту информацию URA.RU подтвердили три источника, близкие к городской администрации. При этом данные, был ли внутри градоначальник, разнятся. «За рулем был водитель, вез Орлова на работу. Видимо, не заметил трамвай. Никто не пострадал», — поделился первый собеседник. «Да, слышал такое. Сегодня во дворе [администрации] машину Орлова уже не видел», — добавил второй. Третий собеседник утверждает, что Орлова в момент аварии в машине не было. «Автомобиль не врезался, а слегка шоркнул трамвай. Повреждения настолько незначительные, что их уже устранили. Водитель был трезвый», — добавил он. Пресс-секретарь Орлова также не подтвердил, что мэр был участником ДТП. В областном управлении ГИБДД сказали, что проверяют информацию. Примечательно, что ранее водителя Орлова оштрафовали за парковку в неположенном месте.