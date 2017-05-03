{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,09
Динамика за 2 недели
Евро 62,32
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
03 мая 2017
02 мая 2017
01 мая 2017
15:41  03 мая 2017 0

Детский омбудсмен Югры поддержал идею переселить спецшколу в тайгу

Спецшкола. Сургут
Спецшколу Сургута депортируют в тайгуФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Воспитанники югорской спецшколы, расположенной в Сургуте, могут переехать в отдаленный поселок Нялино Ханты-Мансийского района. Малолетних преступников планируется разместить в корпусах кадетской школы-интерната имени героя Советского Союза Ивана Безноскова. Ученики-кадеты, в свою очередь, переедут в Сургут. Эти идею поддержала детский омбудсмен региона Татьяна Моховикова. Об этом в среду, 3 мая, «URA RU» сообщил Александр Сальников, депутат Думы ХМАО-Югры.

«В первую очередь хотелось бы для кадетов доброе дело сделать, они должны находиться в культурном слое. Неважно куда они пойдут после школы, они должны быть социализированы. Исторически кадетам предоставлялись хорошие условия, что до революции, что после, как пример: суворовские училища. То, что они находятся в Нялино, в свое время было правильным решением. На тот момент это было подходящее помещение и место, но практика показала, что сейчас им нужен другой город. Вот, положа руку на сердце: кто заслуживает большего внимания — находящиеся на перевоспитании или кадеты? Кто больше нуждается в прямой доступности культурного центра?» — рассуждает Сальников в разговоре с «URA.RU».

Новость по теме
В ХМАО решают, что делать с проблемной спецшколой

По мнению депутата, замена мест пойдет на пользу курсантам и ученикам спецшколы. Свежий воздух и отдаленная от центра обстановка подходит для подростков, находящихся на перевоспитании, территориальная отдаленность исключит случаи побегов из учреждения закрытого типа. Курсанты-кадеты при этом будут находиться ближе к культурному центру. По прогнозам Александра Сальникова, за одобрением от детского омбудсмена последуют новые шаги в реализации задуманного «трансфера». Следующий этап — согласование с департаментом образования и личное одобрение губернатора ХМАО-Югры.

Узнать мнение детского омбудсмена на момент подготовки материала не удалось. Татьяна Моховикова в разговоре с «URA.RU» сообщила, что не общается с журналистами по телефону. В адрес чиновницы направлен официальный запрос.

Сургутская спецшкола не впервые вызывает общественный резонанс. В начале года Следственный комитет РФ возбудил два уголовных дела. По версии следствия, один из школьников избивал и унижал другого воспитанника учреждения. Кроме того, тот же несовершеннолетний вымогал деньги у потерпевшего, а в случае отказа угрожал физической расправой.

Также известны случаи побегов: в апреле 2017 года из учреждения сбежали двое воспитанников, в октябре 2015 года покинуть специальное образовательное учреждение удалось 12 подросткам. В результате происшествия четыре сотрудника школы были привлечены к дисциплинарной ответственности и уволены, в том числе директор и заместитель по воспитательной работе.

Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.Ru»
Эльдар Булатов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров