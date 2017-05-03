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03 мая 2017
02 мая 2017
Главные новости Челябинской области
19:41  03 мая 2017 0

На выборах мэра Златоуста отсеяли соратников криминалитета

Полпред по УрФО Игорь Холманских, губернаторы Южного Урала и Курганской области и другие партийные лидеры на заседании межрегионального координационного совета «Единой России». Челябинск, фартыгин алексей
Алексей Фартыгин: "К выборам мэра Златоуста допустили семерых"Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Конкурсы на глав в Челябинской области
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Первое заседание конкурсной комиссии по выборам главы Златоуста состоялось в Челябинске 3 мая, в среду. Как сообщил «URA.RU» председатель комиссии, замруководителя аппарата губернатора Челябинской области Алексей Фартыгин, рассматривали поданные документы претендентов. Отклонили четыре кандидатуры. «Все в рамках закона!» — пояснил Фартыгин.

Фермер Петр Панишев предоставил неполные сведения о доходах, у заместителя гендиректора ПКФ «Проминдустрия» Игоря Ганькина нет обязательного для участия в конкурсе высшего образования. Нет вузовского диплома и у представителя оппозиционного движения «Люди из Стали» (ЛиС) Вячеслава Дубровского. Председатель профсоюза братства «Морозов-Златоуст» Александр Баев, соратник криминального авторитета Александра Морозова, не принес ни одной справки и тоже к конкурсу не допущен. Баев и Дубровский изначально расценивались как одиозные фигуры, всерьез их в городе не воспринимали. Руководитель «ЛиС» Валерий Усков, ранее уже судимый, стал фигурантом уголовного дела о вымогательстве.

К участию в конкурсе допущены действующий мэр Вячеслав Жилин, начальник управления транспорта администрации Челябинска Роман Болотов, экс-мэр Дмитрий Мигашкин, руководитель «Коммунсервиса №2» Алексей Крутолапов, начальник охраны «ЗлатМолКомбината» Владимир Лубнин, спикер городского собрания Алексей Карюков, руководитель «Коммунсервиса №3» Андрей Пликин.

Пликин и Крутолапов представляют интересы депутата Марата Ахметгалина. Оба руководят фирмами, входящими в бизнес-структуры народного избранника. О конфликте между Жилиным и Ахметгалиным в Златоусте говорят давно. Но этот конфликт не публичен. Марат Ахметгалин, как его коллеги на сессии, где градоначальник выступал с отчетом, проголосовал за то, чтобы отчет принять.

«У меня нет конфликта с Ахемтгалиным, — заявил „URA.RU“ Жилин. — Есть только политика администрации города в решении коммунальных вопросов. Причем сейчас это уже решает не столько мэрия, сколько рабочая группа при собрании депутатов».

Дмитрий Мигашкин после своей отставки в 2010 году жил, в основном, за пределами России. В его возвращение во власть в городе не верят. Лубнин никогда не был лидером общественного мнения, Карюкова рассматривают как «спарринг-партнера» мэра. Основными фаворитами выборов считаются Вячеслав Жилин и Роман Болотов.

Итоговое заседание комиссии состоится 12 мая. Депутаты выберут главу из числа кандидатов, предложенных комиссией на сессии 18 мая.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
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