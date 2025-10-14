В Роспотребнадзоре рассказали, есть ли эпидемия ветрянки в Челябинской области

В Челябинской области рост заболеваемости ветряной оспой по сравнению с прошлым годом составил 10%. Но процесс подъема является естественным, сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.
«В этом году уровень заболеваемости превышает прошлогодний на 10%, то есть рост мы все-таки видим. Но говорить о том, что это пиковый год подъема — пока еще рано», — сообщили в Управлении Роспотребнадзора Челябинской области, пишет telegram-канал «31 канал».
Ветряная оспа, как любая неуправляемая инфекция, имеет годы подъема и спада. Сейчас как раз наблюдается период подъема заболеваемости, который длится с прошлого года. «Мы просто регистрируем более высокий уровень заболеваемости, чем это было, например, три-четыре года назад. Это абсолютно естественный процесс и естественный процесс для ветрянки», — отметили в ведомстве.
В Национальном календаре вакцинация от ветряной оспы отсутствовала всегда. В России нет своей вакцины. Но существует импортная. Ей вакцинируют, в основном, тех, для кого ветрянка может иметь серьезные последствия. Речь идет о людях с лейкозами, и людях, которые получают иммуносупрессивную терапию.
В нескольких регионах России ранее был отмечен всплеск заболеваемости ветрянкой. К примеру, на Ямале с начала года показатель увеличился на 67%. В соседней с Челябинской областью Башкирии также отмечен рост — более чем в два раза. Показатели превышены также в Оренбургской области. Ряд экспертов предположили, что основная причина ухудшения эпидситуации заключается в дефиците вакцины от ветрянки.
