В Челябинской области возникли проблемы с работой интернета из-за особого режима

В Челябинской области из-за режима беспилотной опасности возникли трудности в работе мобильного интернета. Об этом сообщила пресс-служба министерства общественной безопасности региона.
«Возможны временные ограничения на работу мобильного интернета. Просьба соблюдать спокойствие», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Информацию URA.RU также подтвердили в пресс-службе компании «МегаФон». «Сегодня наблюдаются сложности с работой мобильного интернета в Челябинской области. Трудности возникли по независящим от нас причинам», — отметили в компании.
На территории Челябинской области 15 октября впервые был введен режим беспилотной опасности. Информация об этом появилась в telegram-канале Антитеррористической комиссии региона. Население было проинформировано с помощью СМС-сообщений. В 12:45 угроза снята.
Все государственные учреждения региона работают в штатном режиме, добавили в министерстве общественной безопасности Челябинской области. «На предприятиях введен в действие внутренний порядок реагирования на ситуацию», — добавили в ведомстве. Как вести себя при угрозе атаки БПЛА — в материале на URA.RU.
