Бастрыкину доложат о челябинском мальчике, который хочет жить с мамой

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин потребовал доложить о челябинском воспитаннике детского дома, который пожаловался на разлуку с мамой. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Поручено и.о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Константину Правосудову доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки. Также о принятом по итогам решении», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Семилетнего ребенка органы опеки забрали у матери в феврале текущего года. Причиной стало психическое заболевание женщины. Ребенка изъяли после того, как она на 17 минут опоздала за сыном в детский сад. Сам мальчик хочет вернуться к маме и против определения его в приемную семью, рассказал ребенок в трогательном видео, которое сам записал.
Известно, что у женщины обострилось психическое заболевание после того, как у нее забрали ребенка. Какое-то время она провела в больнице. После сына навещала в свободное от работы время — 81 раз за полгода, говорится в графике, составленном соцработницей. Но потом ребенка перевели в другое отдаленное учреждение и ограничили возможность посещения до двух раз в месяц. Накануне в региональном СК была организована проверка по статье 293 УК РФ (халатность).
Редакция URA.RU ранее направляла запрос в министерство социальных отношений Челябинской области. Ответ ожидается.
