На 60% челябинских полей обнаружили нарушения закона

На 60% обследованных полей в Челябинской области инспекторы Россельхознадзора выявили нарушения закона. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления ведомства, всего обследовали почти 30 тысяч гектаров земель.
«На 60% обследованной площади, соответствующих 17,8 тысячи га, выявлены нарушения обязательных требований земельного законодательства. Причем на 98% (17,5 тысячи га) установлено зарастание плодородной сельхозземли сорными травами, древесной и кустарниковой растительностью», — пояснили URA.RU в Россельхознадзоре.
Проверки прошли с января по сентябрь. К ответственности сотрудники службы привлекли 39 правообладателей, включая муниципальные власти.
Администрацию Аргаяшского округа оштрафовали за неиспользование трех участков общей площадью 22,5 гектара. Еще один протокол составлен в отношении администрации Кулевчинского сельского поселения, которая проигнорировала предписание по борьбе с сорняками на 16,2 гектара.
Параллельно с надзорной деятельностью ведомство сделало акцент на профилактике. С начала года собственники земельных участков получили 361 предостережение, прошло 711 консультаций. Эти меры уже позволили вернуть в сельхозоборот около 1,7 тысячи гектаров заброшенных земель. Также ликвидировали пять выявленных в 2025 году свалок отходов производства и потребления на общей площади 5,2 га.
