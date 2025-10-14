14 октября 2025

В Челябинске продают военный бронемотоцикл времен СССР за 360 тысяч рублей

Мотоцикл подойдет для исторических реконструкций
Мотоцикл подойдет для исторических реконструкций Фото:

В Челябинске на продажу выставили редкий мотоцикл М-72 1954 года выпуска. Его можно использовать для реконструкций Великой Отечественной войны. Продавец уточняет, что транспортное средство снято с учета, имеет транзитные номера и полностью укомплектовано для участия в исторических мероприятиях. Объявление появилось на популярной онлайн-платформе. 

«Мотоцикл М-72, 1954 г.в. Исправен, находится на ходу. Цвет RAL 7021, возможен торг, организую доставку до 350 км от Челябинска, отправлю транспортной компанией. Рассмотрю любые предложения», — говорится в публикации продавца на «Авито».

По словам владельца, мотоцикл оснащен двумя боковыми ящиками, переноской на три короба под ленты для пулеметов MG и оригинальным креплением на коляску. В комплекте также идут турель с переходниками для оружия MG 34/42 и две канистры вермахта по 20 литров каждая с корзинами.

Модель М-72 является одним из самых узнаваемых советских тяжелых мотоциклов, выпуск которых начался в 1941 году и продолжался до 1960-го на различных заводах страны. Техника изначально предназначалась исключительно для армии, а в гражданский оборот поступила только в середине 1950-х годов. Каждый М-72 был оборудован местом для установки стрелкового оружия и по классификации Главного автобронетанкового управления Красной армии считался бронетехникой. Всего было выпущено более 8,5 тысяч экземпляров, включая варианты с коляской и без нее.

Мотоцикл был произведен в 1954 году
Мотоцикл был произведен в 1954 году
Фото:

