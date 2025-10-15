Челябинские туристы отсудили у «Победы» в три раза больше, чем заплатили

Туристы из Челябинска отсудили у авиакомпании «Победа» в три раза больше стоимости аннулированных билетов. Соответствующее решение принял Калининский районный суд.
«Права пассажиров были нарушены», — постановил суд Калининского района Челябинска, пишет сайт «Турдом.ру». И обязал авиакомпанию выплатить стоимость билетов, а также неустойку в размере 46,7 тысяч рублей, штраф в размере 54,6 тысяч рублей, компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей и госпошлину. Итого почти 150 тысяч рублей. Хотя билеты стоили 52 тысячи рублей.
Семья из Челябинска планировала отдохнуть в Сочи и купила четыре билета туда и обратно на рейс из Екатеринбурга. Но ребенок заболел ветрянкой и было принято решение отменить отпуск. Туристы уведомили авиакомпанию, как и положено, не позднее, чем за сутки. Болезнь является веским поводом для возврата денег, говорится в Воздушном кодексе.
В «Победе» попросили прислать справку, чтобы аннулировать билеты и вернуть за них деньги. Но справку прислала мама ребенка, а билеты покупал папа. Поэтому в авиакомпании отказались возвращать стоимость билетов. Позднее все-таки перечислили сумму на карту, но семья к этому времени уже подала иск в суд.
Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу авиакомпании «Победа». Ответ будет опубликован после получения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!