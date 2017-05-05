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Главные новости Курганской области
16:11  05 мая 2017 0

Озеро в Зауралье, где погибла рыба, отказываются чистить

Рыба продолжает гнить в озереФото Николая Бахматова

Пользователь озера Карасинского Юргамышского района Курганской области Геннадий Пичугин не намерен чистить водоем от погибшей рыбы. Об этом он сообщил в разговоре с «URA.RU».

«Мне сегодня пришло шестое письмо с требованием убрать мертвую рыбу», — рассказал Геннадий Пичугин. «Письма прислали и ветеринары, и департамент АПК и администрация Юргамышского района, — уточнил он. — Но мне никто не выдал никаких документов, что это является ядовитым для озера, что я виновник этого замора. Может, это нормально для экосистемы?»

Геннадий Пичугин настаивает, что не имеет никакого юридического основания для вылова мертвой рыбы и даже разрешенных для этого орудий. «Чем я должен ловить, сачками? У нас всю зиму ловили браконьеров, которые вытаскивали сачками из проруби рыбу. Это значит, завтра скажут, что я браконьер?» — говорит он. Пользователь предложил контролирующим органам выдать ему предписание, каким образом и на каком основании он должен почистить озеро.

О том, что на озере Карасинское погибло большое количество рыбы, сообщил житель Юргамыша Николай Бахамтов еще в конце апреля.

Татьяна Жаткина
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