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07:00  09 мая 2017 0

Ямальские випы выходят на улицы в честь праздника

День Победы, Салехард, парад, 9мая, день победы
День Победы в Салехарде снова пройдет с парадомФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Во всех городах Ямала 9 Мая пройдут праздничные мероприятия в честь Дня Победы. В муниципалитетах запланированы акции «Бессмертный полк». Участники сформируют колонну и пронесут в руках портреты своих отцов и дедов, воевавших на фронте. Планируется, что на улицы ямальских городов и поселков выйдут более 23 тысяч человек.

Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин также планирует принять участие в торжественных мероприятиях. Первый заместитель главы региона Алексей Ситников пройти в «Бессмертном полку» не сможет — он будет в это время в Амстердаме в рамках служебной командировки, сообщили в его пресс-службе. Депутаты, муниципальные и окружные чиновники, а также члены правительства тоже будут в этот день на шествиях.

В Салехарде пройдет парад техники, а вечером в 11 часов запустят салют. Сити-менеджер Иван Кононенко планирует провести 9 Мая вместе с жителями города.

В Ноябрьске для жителей также подготовлен салют. Кроме традиционных мероприятий — шествий и концерта на территории парка — будет установлен военно-полевой кинотеатр, где будут транслировать фильмы о войне.

В Надыме пройдет выставка стилизованной техники, участвующей в параде-шествии. Также в честь праздника будет установлен бесплатный проезд в муниципальном транспорте. На вечер в городе запланированы торжественный концерт с участием духового оркестра и творческих коллективов и световое лазерное представление.

В Новом Уренгое жителей ждут митинги и праздничные выступления.

По данным окружного департамента социальной защиты населения, на Ямале проживает 623 ветерана Великой Отечественной войны.

Юлия Фролова
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