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23:35  07 мая 2017 0

Мэрия Нефтеюганска отказалась от салюта на День Победы. «Мы не можем тратиться на фейерверки»

Горожане во время салюта на день города. Екатеринбург, день города екатеринбург, салют
Жители Нефтеюганска не увидят фейерверки в честь дня победыФото: Паша Коростелев © URA.RU

Нефтеюганск останется без праздничного салюта. На 72-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне горожане, живущие рядом с одним из крупнейших нефтяных месторождений страны, останутся без традиционного завершения праздника. От фейерверков пришлось отказаться из-за отсутствия средств в муниципальной казне, сообщил в воскресенье, 7 мая, «URA.RU» глава муниципалитета Сергей Дегтярёв.

Изначально в социальных сетях тиражировалась версия, что шоу все-таки было согласовано, однако от него отказались в последний момент. «Салют никто не отменял. Нельзя отменить то, что не было запланировано. На городской салют 9 мая из бюджета деньги не выделялись и запланирован он не был. Это связано с трудным финансовым положением, которое не позволяет тратить бюджетные ресурсы на фейерверки», — комментирует Дегтярев.

Несмотря на отсутствие салюта, само традиционное мероприятие пройдет с классическим для такого праздника размахом: митинг памяти, многотысячное шествие, марш «Бессмертного полка», праздничные гуляния ждут горожан на площади Юбилейная и Комсомольской аллее.

Стоит напомнить, что в 2009 году на 64-ю годовщину праздника победы город также обошелся без салюта в связи с финансовым кризисом. В 2016 году муниципалитет был вынужден обратиться за помощью к горожанам и на салют тогда удалось собрать около 400 тыс. рублей, что сделало его действительно народным. На этот раз такая схема не прошла, и денег собрать не получилось.

Игорь Волосин
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