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17 мая 2017
16 мая 2017
14:03  17 мая 2017 0

В Екатеринбурге застроят многоэтажками еще одну часть Цыганского поселка. ФОТО

Схема функционального зонирования и план "красных линий"

В Екатеринбурге собираются застроить жилыми многоэтажками еще одну часть Цыганского поселка в районе улиц Щорса — 8 Марта — Островского — Московская. В четверг, 18 мая, инициативу рассмотрят на общественных слушаниях.

Как стало известно «URA.RU», в районе этих улиц планируется построить около 400 тысяч квадратных метров жилой недвижимости в соответствии с генпланом развития Екатеринбурга. На суд участников публичных слушаний вынесут проекты двух жилых комплексов на улице Московской и трех — на улице Островского.

В квадрате улиц Щорса — Московской — Циолковского — Айвазовского планируется строительство 9 домов высотой от 18 до 26 этажей, объединенных единой стилобатной частью, а также двух подземных паркингов — на 120 и 400 машино-мест и одного пятиэтажного наземного паркинга на 300 машино-мест.

Второй квартал в квадрате улиц Циолковского — Московской — Авиационной — Айвазовского будет застроен домами от 5 до 33 этажей с двумя подземными паркингами на 400 машино-мест каждый. В каждом из кварталов будет располагаться детский сад. Кварталы на улице Островского будут застроены жилыми домами от 9 до 25 этажей с подземными паркингами, а также одним детским садом и двумя школами.

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Большинство домов в Цыганском поселке в аварийном состоянии, считают застройщики

Территория, предполагаемая к застройке, входит в перспективный район Юг-Центр. Большая его часть застроена новыми многоэтажными жилыми комплексами с магазинами и офисами, однако в западной части микрорайона сохранилась частная застройка, примыкающая к улице Московской. По словам игроков строительного рынка, большинство домов здесь находится в аварийном состоянии, кроме того, частный сектор стоит вплотную к улице Московской, не позволяя расширить проезжую часть.

Сергей Дианов
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