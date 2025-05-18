В Екатеринбурге пропал 15-летний подросток. Данила Ожегова ищут на протяжении уже четырех дней. Об этом сообщили в поисковом отряде «Прорыв».
«На момент пропажи был одет: кофта светлого цвета, спортивные штаны черного цвета, кроссовки черного цвета», — говорится в ориентировке. На левом предплечье у Данила есть татуировка паука с черепом. Рост мальчика — 175 сантиметров, среднее телосложение, карие глаза и русые волосы.
Любую информацию о местонахождении Данила можно сообщить на горячую линию поискового отряда по номеру 8 (900) 044-02-20. Обратиться также можно в городской ОП N?6 УМВД по номерам 8 (343)356-42-06 или 112.
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