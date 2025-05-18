18 мая 2025

«Мчал на дикой скорости»: подробности смертельной аварии в Екатеринбурге. Фото, видео

Водитель, погибший в Екатеринбурге в ДТП, мчался со скоростью 160 км в час
© Служба новостей «URA.RU»
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На месте аварии работали все оперативные службы (архивное фото) Фото:

Водитель «Лады Калины», протаранивший автобус и погибший в ДТП ранним утром 19 мая, мчался на дикой скорости. Подробности жуткой аварии URA.RU раскрыл источник в оперативных службах.

«Причина ЧП пока неизвестна, может, водитель уснул или что-то другое. Но мчал он на дикой скорости: на спидометре стрелка застыла на 160. Машина помята в хлам, ее сильно смяло, она стала короче на полтора метра. А автобус, который стоял на светофоре, от удара отскочил на два метра вперед», — описал случившееся инсайдер.

Сотрудникам свердловской спасательной службы и МЧС пришлось потратить немало времени, чтобы вырезать водителя из груды покореженного металла. От травм, несовместимых с жизнью, он погиб на месте. Как уже сообщалось, ДТП произошло на проспекте Космонавтов возле ТЦ «Омега». Сотрудники ГИБДД проводят проверку причин ЧП.

В жуткой аварии водитель не выжил
В жуткой аварии водитель не выжил
Фото:
Причина ЧП пока неизвестна
Причина ЧП пока неизвестна
Фото:

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Водитель «Лады Калины», протаранивший автобус и погибший в ДТП ранним утром 19 мая, мчался на дикой скорости. Подробности жуткой аварии URA.RU раскрыл источник в оперативных службах. «Причина ЧП пока неизвестна, может, водитель уснул или что-то другое. Но мчал он на дикой скорости: на спидометре стрелка застыла на 160. Машина помята в хлам, ее сильно смяло, она стала короче на полтора метра. А автобус, который стоял на светофоре, от удара отскочил на два метра вперед», — описал случившееся инсайдер. Сотрудникам свердловской спасательной службы и МЧС пришлось потратить немало времени, чтобы вырезать водителя из груды покореженного металла. От травм, несовместимых с жизнью, он погиб на месте. Как уже сообщалось, ДТП произошло на проспекте Космонавтов возле ТЦ «Омега». Сотрудники ГИБДД проводят проверку причин ЧП.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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