«Мчал на дикой скорости»: подробности смертельной аварии в Екатеринбурге. Фото, видео

Водитель, погибший в Екатеринбурге в ДТП, мчался со скоростью 160 км в час

19 мая 2025 в 10:07 Размер текста - 17 +

На месте аварии работали все оперативные службы (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Водитель «Лады Калины», протаранивший автобус и погибший в ДТП ранним утром 19 мая, мчался на дикой скорости. Подробности жуткой аварии URA.RU раскрыл источник в оперативных службах. «Причина ЧП пока неизвестна, может, водитель уснул или что-то другое. Но мчал он на дикой скорости: на спидометре стрелка застыла на 160. Машина помята в хлам, ее сильно смяло, она стала короче на полтора метра. А автобус, который стоял на светофоре, от удара отскочил на два метра вперед», — описал случившееся инсайдер. Сотрудникам свердловской спасательной службы и МЧС пришлось потратить немало времени, чтобы вырезать водителя из груды покореженного металла. От травм, несовместимых с жизнью, он погиб на месте. Как уже сообщалось, ДТП произошло на проспекте Космонавтов возле ТЦ «Омега». Сотрудники ГИБДД проводят проверку причин ЧП. В жуткой аварии водитель не выжил Фото: очевидец событий Причина ЧП пока неизвестна Фото: очевидец событий Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Водитель «Лады Калины», протаранивший автобус и погибший в ДТП ранним утром 19 мая, мчался на дикой скорости. Подробности жуткой аварии URA.RU раскрыл источник в оперативных службах. «Причина ЧП пока неизвестна, может, водитель уснул или что-то другое. Но мчал он на дикой скорости: на спидометре стрелка застыла на 160. Машина помята в хлам, ее сильно смяло, она стала короче на полтора метра. А автобус, который стоял на светофоре, от удара отскочил на два метра вперед», — описал случившееся инсайдер. Сотрудникам свердловской спасательной службы и МЧС пришлось потратить немало времени, чтобы вырезать водителя из груды покореженного металла. От травм, несовместимых с жизнью, он погиб на месте. Как уже сообщалось, ДТП произошло на проспекте Космонавтов возле ТЦ «Омега». Сотрудники ГИБДД проводят проверку причин ЧП.