Водитель «Лады Калины», протаранивший автобус и погибший в ДТП ранним утром 19 мая, мчался на дикой скорости. Подробности жуткой аварии URA.RU раскрыл источник в оперативных службах.
«Причина ЧП пока неизвестна, может, водитель уснул или что-то другое. Но мчал он на дикой скорости: на спидометре стрелка застыла на 160. Машина помята в хлам, ее сильно смяло, она стала короче на полтора метра. А автобус, который стоял на светофоре, от удара отскочил на два метра вперед», — описал случившееся инсайдер.
Сотрудникам свердловской спасательной службы и МЧС пришлось потратить немало времени, чтобы вырезать водителя из груды покореженного металла. От травм, несовместимых с жизнью, он погиб на месте. Как уже сообщалось, ДТП произошло на проспекте Космонавтов возле ТЦ «Омега». Сотрудники ГИБДД проводят проверку причин ЧП.
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