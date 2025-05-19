«Меркантильный интерес»: Нюшу уличили в «интрижке» с певцом из Екатеринбурга

Певца Олега Майами (родом из Екатеринбурга) и Нюшу (Анна Шурочкина) заподозрили во флирте. Артисты открыто заигрывают друг с другом на шоу «Сокровища императора». Однако участники не верят в искренность чувств.
«У нас на шоу намечается интрижка! Мы вдруг заметили, что Олег то сзади за обе ручки держит Нюшу, то садится с ней под одно покрывало. Мы с Аленкой [Блин] уже опытные женщины, поэтому мы отсканировали, что с его стороны меркантильный интерес, а Нюша, грубо говоря, ведется», — поделилась мнением телеведущая Дана Борисова.
В любовную связь также не верят экстрасенс Лина Джебисашвили, журналист Алена Блин и даже родная сестра певицы Мария Шурочкина. При этом Нюша говорит, что чувствует симпатию к екатеринбуржцу. «Олег по жизни тактильный человек, любит заигрывать с девушками, и со мной заигрывает. Я тоже заигрываю. Я — свободная девушка. Могу позволить себе и флирт, и погрузиться в новые отношения», — признается певица, но пока не утверждает, что у Майами есть стопроцентные шансы на отношения с ней.
Ранее Олег Майами уже становился участником скандала на шоу «Сокровища императора»: вместе с Лешей Свиком его уличили в попытке пронести на проект собственные деньги, что запрещено правилами. За это певцы получили штрафные минуты, но смогли выполнить задание первыми. В шоу участвуют восемь команд, каждая из которых борется за главный приз — один миллион юаней (около 14 млн рублей).
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