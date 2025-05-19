Врио свердловского губернатора Денис Паслер приехал поздравить с Последним звонком выпускников элитной гимназии №9 в Екатеринбурге. Будущих студентов он напутствовал, чтобы те оставались работать в родном регионе, передает корреспондент URA.RU.
«70 тысяч ребят в этом году выпускники. Всем желаю, конечно же, новых побед, которые, безусловно, у вас будут в будущем, потому что база и фундамент у вас сильные. Мы вас ждем, очень хотим, чтобы вы именно здесь учились и работали, потому что, конечно же, будущее за вами», — выступил Паслер.
По всей Свердловской области 19 мая идут торжественные мероприятия, приуроченные к последним звонкам. Вручение аттестатов запланировано на 28 июня.
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