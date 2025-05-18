18 мая 2025

Песня певицы Монеточки* попала в учебники по русскому языку. Скрин

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В учебнике Монеточку назвали очень популярным музыкантом
В учебнике Монеточку назвали очень популярным музыкантом Фото:

Совместная композиция екатеринбургской певицы Монеточки (Елизавета Гырдымова, признана иноагентом в РФ) и рэпера Noize MC (Иван Алексеев, признан иноагентом в РФ) «Живи без остатка» попала в узбекские учебники русского языка для семиклассников. Снимком из обучающего издания поделился рэпер в соцсетях. 

«Мы с Лизой попали в узбекский учебник русского языка за 7 класс, тема урока — забота об окружающей среде и раздельный сбор мусора!», — написал Алексеев. Судя по фото, школьникам предлагается сначала найти песню, посмотреть клип и ответить на вопросы по ходу действия в видеоролике. Исполнителей в учебнике охарактеризовали как «молодых и очень популярных современных российских музыкантов». 

Ранее URA.RU рассказывало, что Монеточку и Noize MC выдвинули в номинанты на Нобелевскую премию мира. Преподаватели норвежского университета OsloMet заявили, что музыканты «представляют своими голосами новое поколение». 

Фото:

*Иван Алексеев внесен Минюстом РФ в список иноагентов

**Елизавета Гырдымова внесена Минюстом РФ в список иноагентов

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Совместная композиция екатеринбургской певицы Монеточки (Елизавета Гырдымова, признана иноагентом в РФ) и рэпера Noize MC (Иван Алексеев, признан иноагентом в РФ) «Живи без остатка» попала в узбекские учебники русского языка для семиклассников. Снимком из обучающего издания поделился рэпер в соцсетях.  «Мы с Лизой попали в узбекский учебник русского языка за 7 класс, тема урока — забота об окружающей среде и раздельный сбор мусора!», — написал Алексеев. Судя по фото, школьникам предлагается сначала найти песню, посмотреть клип и ответить на вопросы по ходу действия в видеоролике. Исполнителей в учебнике охарактеризовали как «молодых и очень популярных современных российских музыкантов».  Ранее URA.RU рассказывало, что Монеточку и Noize MC выдвинули в номинанты на Нобелевскую премию мира. Преподаватели норвежского университета OsloMet заявили, что музыканты «представляют своими голосами новое поколение».  *Иван Алексеев внесен Минюстом РФ в список иноагентов **Елизавета Гырдымова внесена Минюстом РФ в список иноагентов
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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