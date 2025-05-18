Совместная композиция екатеринбургской певицы Монеточки (Елизавета Гырдымова, признана иноагентом в РФ) и рэпера Noize MC (Иван Алексеев, признан иноагентом в РФ) «Живи без остатка» попала в узбекские учебники русского языка для семиклассников. Снимком из обучающего издания поделился рэпер в соцсетях.
«Мы с Лизой попали в узбекский учебник русского языка за 7 класс, тема урока — забота об окружающей среде и раздельный сбор мусора!», — написал Алексеев. Судя по фото, школьникам предлагается сначала найти песню, посмотреть клип и ответить на вопросы по ходу действия в видеоролике. Исполнителей в учебнике охарактеризовали как «молодых и очень популярных современных российских музыкантов».
Ранее URA.RU рассказывало, что Монеточку и Noize MC выдвинули в номинанты на Нобелевскую премию мира. Преподаватели норвежского университета OsloMet заявили, что музыканты «представляют своими голосами новое поколение».
*Иван Алексеев внесен Минюстом РФ в список иноагентов
**Елизавета Гырдымова внесена Минюстом РФ в список иноагентов
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