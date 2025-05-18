18 мая 2025

Появилось видео смертельной аварии в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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В результате ДТП легковушка стала короче на полтора метра
В результате ДТП легковушка стала короче на полтора метра Фото:

Появилось видео момента смертельной аварии на проспекте Космонавтов возле ТЦ «Омега» в Екатеринбурге. Ролик опубликовал неофициальный telegram-канал мэрии. 

ДТП произошло в 3:50. На данный момент сотрудники ГИБДД проводят проверку причин ЧП. По словам инсайдера агентства, водитель мог уснуть или повлияли какие-то другие факторы. «Мчал он на дикой скорости: на спидометре стрелка застыла на 160. Машина помята в хлам, ее сильно смяло, она стала короче на полтора метра», — сообщил источник. 

Ранее URA.RU рассказывало, что водитель «Лада Гранта» въехал в автобус. В Госавтоинспекции Екатеринбурга уточнили: водитель легковой машины от полученных травм скончался на месте, до прибытия медиков. 

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Появилось видео момента смертельной аварии на проспекте Космонавтов возле ТЦ «Омега» в Екатеринбурге. Ролик опубликовал неофициальный telegram-канал мэрии.  ДТП произошло в 3:50. На данный момент сотрудники ГИБДД проводят проверку причин ЧП. По словам инсайдера агентства, водитель мог уснуть или повлияли какие-то другие факторы. «Мчал он на дикой скорости: на спидометре стрелка застыла на 160. Машина помята в хлам, ее сильно смяло, она стала короче на полтора метра», — сообщил источник.  Ранее URA.RU рассказывало, что водитель «Лада Гранта» въехал в автобус. В Госавтоинспекции Екатеринбурга уточнили: водитель легковой машины от полученных травм скончался на месте, до прибытия медиков. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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