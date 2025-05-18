На территории детского хосписа в Екатеринбурге прошел масштабный благотворительный субботник, собравший 250 волонтеров. Добровольцы подготовили уличную территорию учреждения к летнему сезону, а для маленьких пациентов организовали уличный концерт и выставку мотоциклов, рассказали URA.RU в Фонде святой Екатерины.
«Хоспис — это настоящий дом для детей с тяжелыми генетическими и неврологическими патологиями. И только потом это уже онкология. И надо понимать, что детский хоспис — это в первую очередь про жизнь, то есть пациент, который живет. И хоспис меняет жизнь ребенка, меняет жизнь родителя», — поделился главный врач Областной детской клинической больницы (ОДКБ) Олег Аверьянов.
Детский хоспис появился в 2012 году. В начале пути врачи работали в формате выездных бригад, а на учете стояли только 100 детей. Спустя несколько лет медики ОДКБ наладили постановку детей на учет и выстроили систему лечения, а затем началось строительство хосписа.
Учреждение помогает более чем 1000 неизлечимо больных детей Свердловской области. Одной из задач учреждения является поддержка родителей: здесь их обучают правильному уходу за ребенком, предоставляют возможность временного отдыха, чтобы набраться сил. Хоспис работает при поддержке нескольких благотворительных фондов, среди которых «Первый детский хоспис СО», «РМК», Фонд святой Екатерины и «Дети России». В 2024 году хоспис был отмечен как организация, достигшая высокого уровня качества оказания паллиативной помощи на безвозмездной основе.
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