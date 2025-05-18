18 мая 2025

Свердловский губернатор готовится к новой встрече с Путиным

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Всероссийский координационный совет уполномоченных по правам человека. Екатеринбург, паслер денис
Денис Паслер встречался с президентом 26 марта Фото:

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер, вероятно, летом снова встретится с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам источника URA.RU в областном правительстве, прямо сейчас идет подготовка к этому событию.

«Формируется повестка [разговора]», — уточнил собеседник. По его данным, глава государства, возможно, примет Паслера по истечении 100 дней его работы в статусе врио главы региона, то есть после 4 июля. «Глава Свердловской области Денис Паслер работает в соответствии со своим графиком», — прокомментировали в областном департаменте информполитики.

Путин предложил Паслеру, в последние годы руководившему Оренбуржьем, стать губернатором Свердловской области 26 марта. Во время беседы Паслер сказал: «Если у меня будет такая возможность, конечно, я хотел бы немножко подготовиться, два-три месяца, с учетом того что я восемь лет там (в Свердловской области — прим. ред.) уже не работал, и потом попроситься [к Вам] на встречу, уже детально, подробно, прийти, обратиться, рассказать, за помощью [обратиться]».

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Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер, вероятно, летом снова встретится с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам источника URA.RU в областном правительстве, прямо сейчас идет подготовка к этому событию. «Формируется повестка [разговора]», — уточнил собеседник. По его данным, глава государства, возможно, примет Паслера по истечении 100 дней его работы в статусе врио главы региона, то есть после 4 июля. «Глава Свердловской области Денис Паслер работает в соответствии со своим графиком», — прокомментировали в областном департаменте информполитики. Путин предложил Паслеру, в последние годы руководившему Оренбуржьем, стать губернатором Свердловской области 26 марта. Во время беседы Паслер сказал: «Если у меня будет такая возможность, конечно, я хотел бы немножко подготовиться, два-три месяца, с учетом того что я восемь лет там (в Свердловской области — прим. ред.) уже не работал, и потом попроситься [к Вам] на встречу, уже детально, подробно, прийти, обратиться, рассказать, за помощью [обратиться]».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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