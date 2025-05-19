Свыше ста тысяч свердловчан сходили на «Ночь музеев»

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«Ночь музеев» состоялась 17 мая
«Ночь музеев» состоялась 17 мая Фото:

Около 124 тысяч жителей Свердловской области поучаствовали в акции «Ночь музеев». Об этом рассказал врио свердловского губернатора Денис Паслер в своем telegram-канале.

«Знаю, что на многих площадках организовали онлайн-трансляции мероприятий — очень удобно для тех, кто не смог прийти лично, но захотел приобщиться к нашей ночной культурной жизни. Если вы были на „Ночи музеев“, поделитесь впечатлениями в комментариях — с удовольствием почитаю», — написал Паслер. К акции присоединились почти 200 культурных учреждений области. 

Всероссийская акция «Ночь музеев» прошла 17 мая. В этом году основная тема называлась «Герои», ее приурочили к Году Защитника Отечества. 

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Около 124 тысяч жителей Свердловской области поучаствовали в акции «Ночь музеев». Об этом рассказал врио свердловского губернатора Денис Паслер в своем telegram-канале. «Знаю, что на многих площадках организовали онлайн-трансляции мероприятий — очень удобно для тех, кто не смог прийти лично, но захотел приобщиться к нашей ночной культурной жизни. Если вы были на „Ночи музеев“, поделитесь впечатлениями в комментариях — с удовольствием почитаю», — написал Паслер. К акции присоединились почти 200 культурных учреждений области.  Всероссийская акция «Ночь музеев» прошла 17 мая. В этом году основная тема называлась «Герои», ее приурочили к Году Защитника Отечества. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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