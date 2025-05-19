Свыше ста тысяч свердловчан сходили на «Ночь музеев»

Около 124 тысяч жителей Свердловской области поучаствовали в акции «Ночь музеев». Об этом рассказал врио свердловского губернатора Денис Паслер в своем telegram-канале.
«Знаю, что на многих площадках организовали онлайн-трансляции мероприятий — очень удобно для тех, кто не смог прийти лично, но захотел приобщиться к нашей ночной культурной жизни. Если вы были на „Ночи музеев“, поделитесь впечатлениями в комментариях — с удовольствием почитаю», — написал Паслер. К акции присоединились почти 200 культурных учреждений области.
Всероссийская акция «Ночь музеев» прошла 17 мая. В этом году основная тема называлась «Герои», ее приурочили к Году Защитника Отечества.
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