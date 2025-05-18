Екатеринбургская епархия создала проект, не имеющий аналогов в России

19 мая 2025 в 09:01 Размер текста - 17 +

Программа медподдержки помогает сохранить здоровье священников (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбургской епархии Русской православной церкви уже несколько лет реализуется уникальный проект по медицинской поддержке духовенства и их семей. Инициатором проекта выступил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) при поддержке Фонда святой Екатерины. Идея создания такой службы возникла из понимания того, что, несмотря на равные гражданские права, специфика служения священников требует особого внимания к их здоровью. О реализации программы корреспонденту URA.RU рассказал руководитель медицинского отдела Екатеринбургской Епархии священник Михаил Попов — врач-уролог СОКБ №1. — Отец Михаил, расскажите, как возникла идея создания специального медицинского сервиса для священнослужителей Екатеринбургской епархии? — Идея проекта принадлежит митрополиту Екатеринбургскому и Верхотурскому Евгению. Он обратил внимание на то, что возможность получения качественной и своевременной медицинской помощи у духовенства и членов их семей подчас ограничена. Большой группой единомышленников при поддержке Фонда святой Екатерины мы начали реализовывать проект, призванный обеспечить уральскому духовенству возможность ранней диагностики и качественного лечения заболеваний. Идея организованной медпомощи принадлежит митрополиту Евгению (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU — В чем заключаются особенности здоровья духовенства Екатеринбургской епархии, и почему для них важна отдельная программа? — У наших священников довольно высокий коэффициент рождаемости. Ориентировочно он составляет — 3,19, что значительно выше среднего по стране. Например, даже в республиках Северного Кавказа он составляет 2.71, а в среднем по России — 1.4. Это выделяет духовенство и их семьи в особую демографическую группу и требует с одной стороны, дальнейшего изучения, а с другой — более пристального внимания к вопросам профилактики и сохранения здоровья. Государственная поддержка, конечно, есть, но наша епархиальная программа призвана стать важным ее дополнением. — Как развивался проект с момента его запуска? Какие изменения произошли в структуре медицинской помощи? — Изначально работала горячая линия для экстренной помощи. Однако мы заметили, что священники и члены их семей часто обращаются уже на поздних стадиях заболеваний. Поэтому было принято решение создать полноценный медицинский отдел, который занимается не только экстренной помощью, но и профилактикой, плановыми обследованиями и системным анализом состояния здоровья. По словам Михаила Попова, на сегодняшний только треть служителей прошли полный «чекап» Фото: Илья Московец © URA.RU — Какие обследования проходят священнослужители в рамках программы и как организована их поддержка? — С ноября 2024 года мы начали углубленные плановые обследования. Уже осмотрено более 70 из более чем 300 представителей духовенства. Для разных возрастных групп разработаны индивидуальные схемы обследований. Наши сотрудники сопровождают пациентов на всех этапах — от записи на обследование до контроля качества оказанной помощи. — Какие результаты показали первые месяцы работы медицинского отдела? — Мы выявили, что структура заболеваний у духовенства примерно соответствует средним региональным показателям. Однако есть некоторые «профессиональные» особенности, говорить о которых в деталях мы сможем после полноценной оценки состояния здоровья духовенства всей епархии. Комплексные обследования включают анализы, функциональные тесты и консультации профильных специалистов и заканчивается получением подробных рекомендаций по сохранению здоровья и лечению текущих заболеваний. Полный «чекап» доступен не только священнослужителям, но и их родственникам (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU — С какими психологическими проблемами сталкиваются священнослужители и насколько часто они обращаются за такой помощью? — Несмотря на высокую эмоциональную нагрузку профессии, обращения за психологической помощью единичны. Диагностика по шкалам тревоги и депрессии выявила лишь отдельные случаи, требующие консультации психолога. Мы связываем это с тем, что священники в силу своего служения имеют особый духовный ресурс в преодолении этих проблем. — Чем опыт Екатеринбургской епархии отличается от других регионов и может ли он быть полезен для всей страны? — Системным анализом здоровья и «профессиональных вредностей» духовенства никто ранее не занимался. Наш опыт для России пока единичен. Мы опираемся на существующие рекомендации трудовой гигиены для сходных специальностей и разрабатываем свои особые, специфические, профилактические меры. Уверен, что со временем наш подход может стать примером для других епархий и регионов. — Как в православной традиции сочетаются забота о здоровье и духовная жизнь? По мнению Михаила Попова, наработанные на Урале практики могут быть внедрены и в других регионах Фото: Илья Московец © URA.RU — В православии здоровье человека воспринимается не только как личное благо, но и как бесценный дар Божий, требующий бережного отношения и заботы. Важно понимать, что духовная помощь и профессиональная медицинская поддержка не являются взаимоисключающими понятиями. Напротив, в православном мировоззрении они гармонично дополняют друг друга, ведь исцеление — это целостный процесс, затрагивающий и духовное, и физическое состояние человека. Мы не пытаемся подменить молитву и веру визитом к врачу, но и не пренебрегаем возможностями современной медицины для облегчения страданий и восстановления здоровья. — Какие задачи стоят перед медицинским отделом на ближайшее время? — Одна из главных задач — преодолеть тенденцию к позднему обращению за помощью. В рамках епархиальных мероприятий проводится информационная работа: все священнослужители проинформированы о существовании медицинского отдела и порядке обращения за помощью. Преодоление укоренившейся привычки ставить собственные нужды на второй план — задача непростая, но крайне важная для поддержания здоровья тех, кто ежедневно отдает свои силы другим людям. На сегодняшний день в Екатеринбургской митрополии, которая является правопреемницей Екатеринбургской епархии, функционируют 679 храмов и молитвенных домов, а также 17 монастырей, один скит и 474 монашествующих. В пределах Екатеринбургской епархии располагаются 308 храмов и молитвенных помещений, 7 монастырей и 401 монах. В митрополии совершают свое служение 577 священнослужителей и 83 диакона, из которых на территорию Екатеринбургской епархии приходится 295 священников и 53 диакона. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбургской епархии Русской православной церкви уже несколько лет реализуется уникальный проект по медицинской поддержке духовенства и их семей. Инициатором проекта выступил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) при поддержке Фонда святой Екатерины. Идея создания такой службы возникла из понимания того, что, несмотря на равные гражданские права, специфика служения священников требует особого внимания к их здоровью. О реализации программы корреспонденту URA.RU рассказал руководитель медицинского отдела Екатеринбургской Епархии священник Михаил Попов — врач-уролог СОКБ №1. — Отец Михаил, расскажите, как возникла идея создания специального медицинского сервиса для священнослужителей Екатеринбургской епархии? — Идея проекта принадлежит митрополиту Екатеринбургскому и Верхотурскому Евгению. Он обратил внимание на то, что возможность получения качественной и своевременной медицинской помощи у духовенства и членов их семей подчас ограничена. Большой группой единомышленников при поддержке Фонда святой Екатерины мы начали реализовывать проект, призванный обеспечить уральскому духовенству возможность ранней диагностики и качественного лечения заболеваний. — В чем заключаются особенности здоровья духовенства Екатеринбургской епархии, и почему для них важна отдельная программа? — У наших священников довольно высокий коэффициент рождаемости. Ориентировочно он составляет — 3,19, что значительно выше среднего по стране. Например, даже в республиках Северного Кавказа он составляет 2.71, а в среднем по России — 1.4. Это выделяет духовенство и их семьи в особую демографическую группу и требует с одной стороны, дальнейшего изучения, а с другой — более пристального внимания к вопросам профилактики и сохранения здоровья. Государственная поддержка, конечно, есть, но наша епархиальная программа призвана стать важным ее дополнением. — Как развивался проект с момента его запуска? Какие изменения произошли в структуре медицинской помощи? — Изначально работала горячая линия для экстренной помощи. Однако мы заметили, что священники и члены их семей часто обращаются уже на поздних стадиях заболеваний. Поэтому было принято решение создать полноценный медицинский отдел, который занимается не только экстренной помощью, но и профилактикой, плановыми обследованиями и системным анализом состояния здоровья. — Какие обследования проходят священнослужители в рамках программы и как организована их поддержка? — С ноября 2024 года мы начали углубленные плановые обследования. Уже осмотрено более 70 из более чем 300 представителей духовенства. Для разных возрастных групп разработаны индивидуальные схемы обследований. Наши сотрудники сопровождают пациентов на всех этапах — от записи на обследование до контроля качества оказанной помощи. — Какие результаты показали первые месяцы работы медицинского отдела? — Мы выявили, что структура заболеваний у духовенства примерно соответствует средним региональным показателям. Однако есть некоторые «профессиональные» особенности, говорить о которых в деталях мы сможем после полноценной оценки состояния здоровья духовенства всей епархии. Комплексные обследования включают анализы, функциональные тесты и консультации профильных специалистов и заканчивается получением подробных рекомендаций по сохранению здоровья и лечению текущих заболеваний. — С какими психологическими проблемами сталкиваются священнослужители и насколько часто они обращаются за такой помощью? — Несмотря на высокую эмоциональную нагрузку профессии, обращения за психологической помощью единичны. Диагностика по шкалам тревоги и депрессии выявила лишь отдельные случаи, требующие консультации психолога. Мы связываем это с тем, что священники в силу своего служения имеют особый духовный ресурс в преодолении этих проблем. — Чем опыт Екатеринбургской епархии отличается от других регионов и может ли он быть полезен для всей страны? — Системным анализом здоровья и «профессиональных вредностей» духовенства никто ранее не занимался. Наш опыт для России пока единичен. Мы опираемся на существующие рекомендации трудовой гигиены для сходных специальностей и разрабатываем свои особые, специфические, профилактические меры. Уверен, что со временем наш подход может стать примером для других епархий и регионов. — Как в православной традиции сочетаются забота о здоровье и духовная жизнь? — В православии здоровье человека воспринимается не только как личное благо, но и как бесценный дар Божий, требующий бережного отношения и заботы. Важно понимать, что духовная помощь и профессиональная медицинская поддержка не являются взаимоисключающими понятиями. Напротив, в православном мировоззрении они гармонично дополняют друг друга, ведь исцеление — это целостный процесс, затрагивающий и духовное, и физическое состояние человека. Мы не пытаемся подменить молитву и веру визитом к врачу, но и не пренебрегаем возможностями современной медицины для облегчения страданий и восстановления здоровья. — Какие задачи стоят перед медицинским отделом на ближайшее время? — Одна из главных задач — преодолеть тенденцию к позднему обращению за помощью. В рамках епархиальных мероприятий проводится информационная работа: все священнослужители проинформированы о существовании медицинского отдела и порядке обращения за помощью. Преодоление укоренившейся привычки ставить собственные нужды на второй план — задача непростая, но крайне важная для поддержания здоровья тех, кто ежедневно отдает свои силы другим людям. На сегодняшний день в Екатеринбургской митрополии, которая является правопреемницей Екатеринбургской епархии, функционируют 679 храмов и молитвенных домов, а также 17 монастырей, один скит и 474 монашествующих. В пределах Екатеринбургской епархии располагаются 308 храмов и молитвенных помещений, 7 монастырей и 401 монах. В митрополии совершают свое служение 577 священнослужителей и 83 диакона, из которых на территорию Екатеринбургской епархии приходится 295 священников и 53 диакона.