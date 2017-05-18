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18 мая 2017
17 мая 2017
16 мая 2017
17:01  18 мая 2017 0

Заместитель губернатора предложил обновить известный бренд Зауралья

Круглый стол ЕР
Для знака "Зауральское качество" выбирают новый дизайнФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Директор департамента агропромышленного комплекса Сергей Пугин предложил депутатам аграрного комитета новые варианты знака «Зауральское качество», которым маркируется продукция местных товаропроизводителей. Варианты представили в четверг, 18 мая, при обсуждении вопроса об обеспечении качества и безопасности пищевых продуктов в регионе, передает корреспондент «URA.RU».

Как отметил Сергей Пугин, право маркировать продукцию знаком «Зауральское качество» имеют 15 производителей. Маркируется 531 наименование продуктов, из них мясная продукция составляет 50%, молочная — 18%, хлебобулочные изделия — 31%.

Депутатам предложили три варианта знака качества: на одном изображено сердечко с подписью «Зауральское качество», на втором — герб (холмы и куница), а третий вариант представляет собой геометрическое изображение области — как на карте.

«Мы можем свое нарисовать, предложить?» — спросил депутат Владимир Олейников. «Можете. Сначала надо определиться, нужен ли ребрендинг», — ответил Пугин.

По данным управления Роспотребнадзора, удельный вес пищевых продуктов не соответствующих гигиеническим нормативам и микро-биологическим показателям в Зауралье снижается, в 2016 году он составил 4,5%. По физико-химическим показателям доля несоответствующих проб выросла до 6,8%, что выше среднероссийского значения.

Анна Бояркина
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