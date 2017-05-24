Ямальский бизнес увеличивает долг перед коммунальщиками

Должникам могут отключить электричествоФото: Вадим Ахметов © URA.RU
За пять месяцев текущего года в пользу АО «Ямалкоммунэнерго» удалось взыскать более 55 млн рублей задолженности за жилищно-коммунальные услуги.
Неплатежи по-прежнему остаются главной проблемой ЖКХ. При этом среди недобросовестных потребителей высок процент состоятельных граждан, которые имеют возможность своевременно оплачивать квитанции.
На сегодняшний день жители Ямала задолжали единому коммунальному оператору Ямала более 1 млрд рублей. Это долги за тепло, электроэнергию, водоснабжение и канализацию. Самая большая сумма задолженности перед АО «Ямалкоммунэнерго» у жителей города Губкинский. Так, два должника совместными усилиями накопили более 1 млн рублей. Постепенно их догоняют лабытнангский неплательщик с максимальной суммой долга 465 тысяч рублей, за ними следуют должники Пуровского, Тазовского, Шурышкарского и Ямальского районов.
Тенденцией последних лет стал прогрессирующий рост задолженности за ЖКУ и у представителей бизнеса, таких как ООО «Спецстройинвест» (Шурышкарский район), ООО «Партнер-Групп», (Шурышкарский район) МУП УЭИИС (г. Надым), ООО «НадымЖилКомсервис» (Надымский район), ЗАО «Трест Коксохиммонтаж» (Ямальский район), МСП «Мужевское» (Шурышкарский район). Перечень наиболее крупных неплательщиков — юридических лиц —размещен на официальном сайте АО «Ямалкоммунэнерго».
Напомним, что согласно российскому законодательству, помимо прав, каждый собственник жилых и нежилых помещений несет и обязанности, в том числе оплачивать счета за потреблённые ресурсы. Но, как видим из предыдущих цифр, некоторые не платят и вовсе, хотя активно пользуются коммунальными услугами. Ресурсник вправе приостановить и/или ограничить неоплаченные коммунальные услуги, либо взыскать сумму долга по суду.
С 2017 года законодатель упростил порядок оповещения неплательщика об ограничении и приостановлении коммунальных услуг. Перед тем как «обрезать» провода неплательщика второй раз его уже не предупредят. В текущем году вручено более 2,5 тысяч писем «счастья», из них 215 потребителей не прислушались к требованиям о взыскании задолженности. Неплательщики в этом случае понесли дополнительные расходы — к сумме основного долга плюсуется стоимость отключения и подключения к коммунальной услуге.
При невозможности введения ограничения коммунальные услуги ресурсник взыскивает долги в судебном порядке. С января по май 2017 года АО «Ямалкоммунэнерго» направил в суд более 2700 исковых заявлений о взыскании основного долга и неустойки с неплательщиков — на сумму свыше 200 млн рублей. В пользу поставщика ресурсов уже вынесено 1400 решений. Остальные дела находятся в стадии судебного разбирательства.