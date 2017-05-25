01:20 25 мая 2017 0

В настоящее время иностранцам бывает сложно защититься от политических преследований на родине Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутаты государственной думы РФ хотят разрешить предоставлять политическое убежище гражданам стран, у которых действует безвизовый режим с Россией. Как отмечают авторы инициативы, многие иностранцы сейчас не могут получить статус политического беженца из-за ограничений в российском законодательстве.

Автором инициативы является депутат-единоросс Константин Затулин. По его мнению, безвизовый режим с Россией «не может защитить оппонентов власти в той или иной стране от политических преследований», пишет РБК.

Говорить о том, будут ли внесены соответствующие поправки в законодательство, пока рано: экспертный совет еще не рассматривал инициативу депутата, хотя сам законопроект уже зарегистрирован и опубликован в электронной базе Госдумы.