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25 мая 2017
24 мая 2017
01:20  25 мая 2017 0

В Госдуме хотят обеспечить политическое убежище украинским оппозиционерам

Форум
В настоящее время иностранцам бывает сложно защититься от политических преследований на родинеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутаты государственной думы РФ хотят разрешить предоставлять политическое убежище гражданам стран, у которых действует безвизовый режим с Россией. Как отмечают авторы инициативы, многие иностранцы сейчас не могут получить статус политического беженца из-за ограничений в российском законодательстве.

Автором инициативы является депутат-единоросс Константин Затулин. По его мнению, безвизовый режим с Россией «не может защитить оппонентов власти в той или иной стране от политических преследований», пишет РБК.

Говорить о том, будут ли внесены соответствующие поправки в законодательство, пока рано: экспертный совет еще не рассматривал инициативу депутата, хотя сам законопроект уже зарегистрирован и опубликован в электронной базе Госдумы.

Евгений Александров
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