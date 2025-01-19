Армия Израиля выводит технику из сектора Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала выводить технику из сектора Газа. Al Jazeera сообщает, что отступление происходит в городе Рафах, расположенного на юге.
«Корреспондент телеканала „Аль-Джазира“ сообщил на рассвете в воскресенье, что израильская оккупационная армия начала отвод своей военной техники из центра города Рафах», — говорится в сообщениях телеканала. Корреспондент передает, что ЦАХАЛ планирует занять позицию в Филадельфийском коридоре вдоль границы с Египтом.
ЦАХАЛ начал вывод войск в рамках соглашения о прекращении огня, о подписании которого сообщалось 15 января. Соглашение вступает в силу 19 января в 8.30 по местному времени (9.30 по МСК — прим. URA.RU), сообщает «Ридус».
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