Армия Израиля выводит технику из сектора Газа

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Армия Израиля выводит технику и уходит из города Рафах на юге сектора Газа (архивное фото)
Армия Израиля выводит технику и уходит из города Рафах на юге сектора Газа (архивное фото) Фото:

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала выводить технику из сектора Газа. Al Jazeera сообщает, что отступление происходит в городе Рафах, расположенного на юге.

«Корреспондент телеканала „Аль-Джазира“ сообщил на рассвете в воскресенье, что израильская оккупационная армия начала отвод своей военной техники из центра города Рафах», — говорится в сообщениях телеканала. Корреспондент передает, что ЦАХАЛ планирует занять позицию в Филадельфийском коридоре вдоль границы с Египтом. 

ЦАХАЛ начал вывод войск в рамках соглашения о прекращении огня, о подписании которого сообщалось 15 января. Соглашение вступает в силу 19 января в 8.30 по местному времени (9.30 по МСК — прим. URA.RU), сообщает «Ридус». 

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала выводить технику из сектора Газа. Al Jazeera сообщает, что отступление происходит в городе Рафах, расположенного на юге. «Корреспондент телеканала „Аль-Джазира“ сообщил на рассвете в воскресенье, что израильская оккупационная армия начала отвод своей военной техники из центра города Рафах», — говорится в сообщениях телеканала. Корреспондент передает, что ЦАХАЛ планирует занять позицию в Филадельфийском коридоре вдоль границы с Египтом.  ЦАХАЛ начал вывод войск в рамках соглашения о прекращении огня, о подписании которого сообщалось 15 января. Соглашение вступает в силу 19 января в 8.30 по местному времени (9.30 по МСК — прим. URA.RU), сообщает «Ридус». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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