{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,27
Динамика за 2 недели
Евро 62,92
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
25 мая 2017
Главные новости Москвы
09:16  25 мая 2017 2

Медведев подписался на Усманова «ВКонтакте». Миллиардер еще не ответил взаимностью

Медведев пока в подписчиках миллиардераФОТО: страница Алишер Усманов "ВКонтакте"

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписался на страницу миллиардера Алишера Усманова в социальной сети «ВКонтакте». Об этом свидетельствует информация на официальных страницах Медведева и Усманова.

Ранее миллиардер так же, как и глава кабмина, подвергся обвинениям в коррупции со стороны оппозиционера Алексея Навального.

На страницу Усманова подписано уже более 7 тыс. человек, хотя аккаунт содержит лишь три записи, две из которых — видеобращения Навальному. У Медведева уже 2,2 млн подписчиков и 11 друзей, среди которых телеведущая Тина Канделаки, актриса и общественный деятель Мария Кожевникова, глава Чечни Рамзан Кадыров и другие.

Усманов стал активным пользователем соцсетей в ходе конфликта с оппозиционером Алексеем Навальным, и недавно опубликовал уже второе свое видеообращение, в котором назвал оппонента Шариковым.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров