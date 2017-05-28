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28 мая 2017
27 мая 2017
16:29  28 мая 2017 0

Пьяный россиянин устроил дебош в самолете, летевшем в Турцию

В Краснодаре авиадебошира встретила полицияФото: Википедия

Пьяный россиянин устроил дебош в самолете, летевшем в Турцию. Лайнер, вылетевший из Москвы в город Бодрум, был вынужден совершить экстренную посадку в Краснодаре.

Жителю столицы вместо турецкого курорта придется наслаждаться времяпрепровождением на Кубани: мужчина так хорошо отметил начало своего отпуска, что попал в руки полиции.

«Один из пассажиров рейса Москва — Мугла (Бодрум), по всей видимости, злоупотребив крепкими алкогольными напитками еще до вылета, вел себя неадекватно и на подлете к Краснодару затеял драку с соседями», — сообщает «Русская планета» со ссылкой на Lenta.ru.

Стюарды не смогли успокоить буйного пассажира, поэтому экипаж принял решение экстренно приземлиться в Краснодаре. Там авиадебошир был передан в руки полицейских, ему грозит штраф.

Сергей Снегирев
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