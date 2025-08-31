На Западе раскрыли, зачем Зеленский выпрашивает встречу с Путиным

Аналитик Меркурис: Зеленский выпрашивает встречу с Путиным ради театрального шоу
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зеленский собирается использовать уловки для срыва переговоров
Зеленский собирается использовать уловки для срыва переговоров Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президенту Украины Владимиру Зеленскому необходима личная встреча с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы создать видимость своей легитимности на международной арене и использовать итоги переговоров против Москвы. Об этом заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис.

«Я думаю, что в этом (в требованиях личной встречи Зеленского и Путина, — прим. URA.RU) есть сильный элемент блефа. Мне кажется, что он хочет устроить шоу, показать, что русские воспринимают его серьезно», — пояснил Александр Меркурис в эфире YouTube-канала американского актера Дэниела Дэвиса.

Аналитик также отметил театральность подобных инициатив Зеленского и подчеркнул, что их задача — отвести внимание от реальных переговоров по существу. Эксперт также выразил мнение, что уловки украинского президента позволяют Киеву обвинять Москву в отсутствии прогресса на переговорах и формировать нужный для Украины имидж перед западными союзниками.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что президент Владимир Путин не исключает возможности переговоров с представителем киевских властей при условии, если на повестке дня будут действительно серьезные вопросы. Министр подчеркнул, что встречаться ради самого факта переговоров Москва не считает целесообразным.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президенту Украины Владимиру Зеленскому необходима личная встреча с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы создать видимость своей легитимности на международной арене и использовать итоги переговоров против Москвы. Об этом заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис. «Я думаю, что в этом (в требованиях личной встречи Зеленского и Путина, — прим. URA.RU) есть сильный элемент блефа. Мне кажется, что он хочет устроить шоу, показать, что русские воспринимают его серьезно», — пояснил Александр Меркурис в эфире YouTube-канала американского актера Дэниела Дэвиса. Аналитик также отметил театральность подобных инициатив Зеленского и подчеркнул, что их задача — отвести внимание от реальных переговоров по существу. Эксперт также выразил мнение, что уловки украинского президента позволяют Киеву обвинять Москву в отсутствии прогресса на переговорах и формировать нужный для Украины имидж перед западными союзниками. Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что президент Владимир Путин не исключает возможности переговоров с представителем киевских властей при условии, если на повестке дня будут действительно серьезные вопросы. Министр подчеркнул, что встречаться ради самого факта переговоров Москва не считает целесообразным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...