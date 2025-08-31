Ставки на свою игру: экс-гандболисты получили штрафы за договорные матчи

Семь бывших гандболистов получили обвинительные приговоры по делу о договорных матчах на чемпионате Европы (ЧЕ) 2021 года. Об этом следует из решения московского суда. Спортсменам назначены штрафы в размере от 300 до 350 тысяч рублей.
«Всех их суд признал виновными по ст. 184 УК РФ (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса)», — пишет ТАСС, ссылаясь на решение суда. Александр Морозов и Дмитрий Фролов были оштрафованы на 350 тысяч рублей. Остальным спортсменам Георгию Кириленко, Даниилу Дмитриеву, Никите Гоголеву, Максиму Ермолину и Дмитрию Кандыбину судья назначил санкции в виде 300 тысяч рублей штрафа. Преступление, в совершении которого были признаны виновными осужденные, произошло в 2021 году на ЧЕ.
Согласно материалам дела, спортсмены, выступавшие за сборную России, при посредничестве третьих лиц размещали ставки в букмекерских компаниях, а затем обеспечивали нужный исход матчей с целью получения противоправной финансовой выгоды. В постановлении суда сообщается, что Морозов выступал инициатором данной схемы и привлек к противоправной деятельности других участников. Все обвиняемые полностью признали свою вину.
