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Главные новости Челябинской области
14:04  29 мая 2017 0

Их стало шестеро. Число желающих возглавить Чесменский район растет

Двадцать восьмое заседание гордумы Екатеринбурга, мандат, красная карточка, голосование депутатов
Депутаты Чесменского района выберут нового главу до конца июняФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Конкурсы на глав в Челябинской области
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В аппарате губернатора Челябинской области уточнили число кандидатов, подавших документы для участия в выборах главы Чесменского района. О своих намерениях заявили шесть человек, в том числе и. о. главы района Татьяна Жморщук, заявили «URA.RU» в управлении внутренней политики региона.

Ранее сообщалось, что документы подали местный судья в отставке Михаил Зуболомов, инструктор полиции Олег Мартынов и председатель районного собрания Владимир Федяшев. К ним, помимо Жморщук, добавились предприниматель Сергей Лысенко и жительница Челябинска Эльвира Лебедева.

Первое заседание конкурсной комиссии состоится 20 июня, итоговое пройдет 26 июня. После чего депутаты районного собрания на сессию выберут главу из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией. Областные власти намерены поддержать спикера районного собрания Владимира Федяшева. Сам Федяшев уже в ближайшие дни сложит с себя полномочия спикера и сдаст депутатский мандат, что позволит назначить на осень довыборы по его округу. И.о.главы района Татьяна Жморщук рассматривается как «спарринг-партнер» Федяшева на выборах.

Место главы района стало вакантным после того, как руководитель муниципалитета Сергей Давыдов подал в отставку. Предложение принять участие в конкурсе было сделано бывшему замглавы района Андрею Хренову, но он отказался возвращаться на муниципальную службу.

Альбина Золотухина
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