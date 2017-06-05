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11:11  05 июня 2017 0

В Новом Уренгое эвакуирован аэропорт. В здании ищут бомбу

Новый Уренгой, стела, новый уренгой
Женщине не понравилось, как грубо работники аэропорта кинули ее сумкуФото: Александр Ельчищев © URA.RU

400 человек эвакуированы из здания аэровокзала из-за конфликта женщины и персонала. Об этом «URA.RU» сообщил источник в правоохранительных органах.

В Новом Уренгое из аэропорта эвакуированы 400 человек, в том числе 30 детей и 40 человек персонала. «Пассажирка, ожидавшая самолет в Москву „Шереметьево“, поругалась с работниками аэропорта, так как ей не понравилось, как грубо они кинули ее сумку, которую она сдала в багаж. Женщина пригрозила им, что она взорвет их за это», — рассказал инсайдер.

В здании работают спецслужбы — в аэропорту ищут бомбу.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
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