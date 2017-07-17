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Главные новости Ямала
13:03  17 июля 2017 2

За мост через Надым будет отвечать муниципальная контора

Открытие надымского моста: Кобылкин, Комарова, Якушев, Владимиров, Холманских и Маслов, мост, надым, жд
Мост через Надым разыграли на конкурсеФото: Андрей Загумённов © URA.RU

«Корпорация развития» нашла компанию, которая будет обслуживать мост через Надым. Им займется муниципальная организация «Надымгоравтодор» за 1,6 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок, передает корреспондент «URA.RU».

В администрации района ранее сообщали, что мост будет передан эксплуатирующей организации, когда на нем устранят недочеты. Речь идет о том, что весной на насыпи моста появились размывы. Также заказчик строительства перехода — дочерняя компания «Корпорации развития» — обнаруживала трещины на проезжей части.

Напомним, мост через Надым не завершен — у него должна появиться еще железнодорожная часть. «КР» не расплатилась с первым подрядчиком стройки — «Мостострой-12». Согласно судебным решениям, структура должна мостостроителям порядка двух миллиардов рублей. Также есть долги и перед вторым подрядчиком — «Мостострой-11». О какой сумме идет речь — неясно. Стороны ее скрывают. При этом власти Ямала собирались из бюджета выделить средства на погашение долгов перед строителями.

Между тем у «Корпорации развития» обнаружился еще один проблемный объект. Подрядчик компании не смог вовремя сдать спорткомплекс в Коротчаево (микрорайон Нового Уренгоя), который должны были достроить в конце 2016 года. Информация о задержке ввода спорткомплекса обсуждалась в рамках визита первого заместителя губернатора Ямала Алексея Ситникова в Новый Уренгой на минувшей неделе. На объекте также присутствовал и. о. руководителя «Корпорации развития» Сергей Новицкий.

Работы на объекте приостановлены, заявили в пресс-службе мэрии газовой столицы. «Корпорация Развития» ищет нового подрядчика, который достроит сооружение. Ранее власти города обещали, что в спортцентре будут залы аэробики, занятий боксом, вольной и греко-римской борьбой, а также универсальный зал для игры в футбол, волейбол, мини-футбол, большой теннис и зрительская трибуна на 600 мест.

Юлия Фролова
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