За мост через Надым будет отвечать муниципальная контора

«Корпорация развития» нашла компанию, которая будет обслуживать мост через Надым. Им займется муниципальная организация «Надымгоравтодор» за 1,6 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок, передает корреспондент «URA.RU».
В администрации района ранее сообщали, что мост будет передан эксплуатирующей организации, когда на нем устранят недочеты. Речь идет о том, что весной на насыпи моста появились размывы. Также заказчик строительства перехода — дочерняя компания «Корпорации развития» — обнаруживала трещины на проезжей части.
Напомним, мост через Надым не завершен — у него должна появиться еще железнодорожная часть. «КР» не расплатилась с первым подрядчиком стройки — «Мостострой-12». Согласно судебным решениям, структура должна мостостроителям порядка двух миллиардов рублей. Также есть долги и перед вторым подрядчиком — «Мостострой-11». О какой сумме идет речь — неясно. Стороны ее скрывают. При этом власти Ямала собирались из бюджета выделить средства на погашение долгов перед строителями.
Между тем у «Корпорации развития» обнаружился еще один проблемный объект. Подрядчик компании не смог вовремя сдать спорткомплекс в Коротчаево (микрорайон Нового Уренгоя), который должны были достроить в конце 2016 года. Информация о задержке ввода спорткомплекса обсуждалась в рамках визита первого заместителя губернатора Ямала Алексея Ситникова в Новый Уренгой на минувшей неделе. На объекте также присутствовал и. о. руководителя «Корпорации развития» Сергей Новицкий.
Работы на объекте приостановлены, заявили в пресс-службе мэрии газовой столицы. «Корпорация Развития» ищет нового подрядчика, который достроит сооружение. Ранее власти города обещали, что в спортцентре будут залы аэробики, занятий боксом, вольной и греко-римской борьбой, а также универсальный зал для игры в футбол, волейбол, мини-футбол, большой теннис и зрительская трибуна на 600 мест.