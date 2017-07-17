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17 июля 2017
16 июля 2017
Главные новости Свердловской области
15:30  17 июля 2017 0

На ЕВРАЗ НТМК запустили новый производственный участок. Мощность увеличится вдвое

ИННОПРОМ-2017. Первый день международной выставки. Екатеринбург, иннопром 2017, стенд евраз
Нововведение укрепит позиции комбината в перспективном сегменте трубной заготовкиФото: Анна Майорова © URA.RU

На ЕВРАЗ НТМК запустили новый участок зачистки трубной заготовки в крупносортном цехе. Запуск приурочили ко Дню металлурга. Перевооружение удвоит производственную мощность участка, повысит качество зачистки металла и расширит сортамент продукции. В мероприятии приняли участие вице-президент ЕВРАЗа, руководитель Дивизиона «Урал» Максим Андриасов, управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа Алексей Кушнарев и мэр Нижнего Тагила Сергей Носов.

Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов заявил, что запуск участка — «хороший пример импортозамещения и кооперации металлургов и машиностроителей».

«Оборудование изготовлено в России, в основном — дочерним предприятием другого градообразующего предприятия, „Уралвагонзавода“. Комбинат развивается, запускает новые объекты, соответственно, будет развиваться и Нижний Тагил», — считает Носов.

Управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа Алексей Кушнарев сообщил, что это традиция — «отмечать День металлурга запуском новых производственных объектов», и добавил, что новая продукция полностью удовлетворит заказчиков.

Новая производственная линия будет выдавать более 120 тысяч тонн заготовок в год, а инвестиции в проект составили около 160 млн рублей.

«Проект направлен на повышение эффективности производства, и команда хорошо с ним справилась. Впереди у нас еще много интересных инициатив, которые позволят комбинату развиваться, — отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель Дивизиона «Урал» Максим Андриасов.

Отмечается, что новое оборудование связано единым управлением и логистикой.

Техническое перевооружение длилось в течение года. За это время в цехе смонтировали вторую технологическую линию для обработки круглой заготовки, установили дробеметный комплекс для полного удаления окалины с поверхности заготовок, станок для зачистки дефектов и транспортную систему, которая обеспечивает накопление и перемещение заготовок между агрегатами.

На новой линии будут обрабатывать круглые заготовки диаметром от 70 до 250 мм. Это откроет ЕВРАЗ НТМК широкие возможности для освоения трубной заготовки больших диаметров: 160, 180, 220-250 мм.

Семен Гринберг
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