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Главные новости Курганской области
11:23  20 июля 2017 0

В одном из районов Кургана на сутки отключат воду

Вода из крана. Курган, кран, капли воды
Жителей просят сделать запас водыФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане на сутки отключат холодную воду в домах микрорайона Рябково. Это необходимо для осуществления работ по врезке водопровода по адресу: 11-й микрорайон, 7, уточнили в пресс-службе АО «Водный союз».

Воды не будет с 9:00 21 июля до 6:00 22 июля в домах по адресам:

— ул. Монтажников — полностью;

— пр. Голикова, 22, 25 (ГИБДД), 27а;

— ул. Промышленная, 4, 4а;

— пр. Машиностроителей, 19, 21, 21в, 23а, 27б, 33, 33а, 33б, 34 (Морг), 34 к.1, 35, 35а стр. 5, 35е, 36, 37, 40, 40а (КИТ).

В остальных домах левой части микрорайона давление в водопроводной сети будет понижено.

Жителей Рябково предупреждают о необходимости заранее сделать запас воды.

Татьяна Жаткина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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