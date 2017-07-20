В одном из районов Кургана на сутки отключат воду

В Кургане на сутки отключат холодную воду в домах микрорайона Рябково. Это необходимо для осуществления работ по врезке водопровода по адресу: 11-й микрорайон, 7, уточнили в пресс-службе АО «Водный союз».
Воды не будет с 9:00 21 июля до 6:00 22 июля в домах по адресам:
— ул. Монтажников — полностью;
— пр. Голикова, 22, 25 (ГИБДД), 27а;
— ул. Промышленная, 4, 4а;
— пр. Машиностроителей, 19, 21, 21в, 23а, 27б, 33, 33а, 33б, 34 (Морг), 34 к.1, 35, 35а стр. 5, 35е, 36, 37, 40, 40а (КИТ).
В остальных домах левой части микрорайона давление в водопроводной сети будет понижено.
Жителей Рябково предупреждают о необходимости заранее сделать запас воды.