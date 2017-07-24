09:14 24 июля 2017 0

Хищник не собирался возвращаться в лес Фото: Александр Мамаев © URA.RU

На Камчатке сотрудники полиции застрелили агрессивного медведя, который разгуливал по территории больницы в селе Мильково Мильковского района. Животное пугало пациентов и персонал медицинского учреждения.

Сначала стражи порядка намеревались загнать зверя обратно в лес, однако хищник проявил агрессию и не собирался покидать территорию больницы. После этого был открыт огонь на поражение, пишет «Федеральное агентство новостей».

Камчатские медведи регулярно заходят на территорию населенных пунктов. С начала этого года в крае ликвидировали более 20 особей.