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Главные новости Курганской области
17:37  26 июля 2017 0

В Зауралье после массовой гибели людей на воде вводят повышенные меры безопасности

Городской пляж на Шершневском водохранилище Челябинск, лето, жара, отдых на воде, городской пляж шершневский
Недавно на пляже погибла девушкаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

На пляжах и водоемах Курганской области вводят повышенные меры контроля после случаев массовой гибели людей, произошедших в Челябинской области и других регионах страны. Об этом в среду, 26 июля, шла речь на заседании областной комиссии по чрезвычайным ситуациям, передает корреспондент «URA.RU».

Также обсуждение коснулось гибели девушки на платном пляже Кургана. Первый заместитель губернатора Виктор Сухнев заявил, что таких случаев не должно происходить там, где за отдыхающими установлено наблюдение. Замначальника отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС по Курганской области Андрей Куренков пояснил, что по этому происшествию сейчас идут проверки. «Там возможен человеческий фактор», — отметил он.

Трагедия произошла 21 июля, девушку пытались реанимировать дежурившие на пляже спасатели, но спасти не смогли. По данным на начало июля, в Курганской области утонуло десять человек. Двое из них — дети.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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