18:56 28 июля 2017 0

Противники Томинского ГОКа готовятся к суду Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

с, в пятницу, в сквере имени Андреевского в Челябинске. Организатором выступило движение «Стоп-ГОК». Акция была согласована с властями. Сотрудников полиции поначалу было почти в два раза больше, чем участников. Но стражи порядка быстро убедились, что пикетчики ведут себя спокойно и людей в погонах поубавилось, передает корреспондент «URA.RU».

На пикете один из лидеров «Стоп-ГОКа» Василий Московец, рассказывал о заседании в Челябинском областном суде 31 июля, в понедельник. В этот день начнется рассмотрение коллективного иска противников ГОКа — проекта «Русской медной компании», руководит которой олигарх Игорь Алтушкин. Ранее в суд обратился житель Челябинска Владимир Казанцев. Он потребовал признать незаконным постановление, подписанное и. о. губернатора (действующий губернатор Михаил Юревич в тот день отсутствовал) Сергеем Комяковым 20 февраля 2013 года. Этот документ переводил лесопарковую зону Сосновского района, попавшую под территорию будущего ГОКа, в разряд противоэрозионных лесов. В лесах с таким статусом можно добывать полезные ископаемые. 29 ноября 2013 года Рослесхоз, на основании документа, подписанного Комяковым, сменил статус лесов на эксплуатационные, что позволяет вырубать деревья.

Противники ГОКа выразили желание принять участие в процессе. 13 июля, когда приступили к рассмотрению иска Владимира Казанцева, заявили ходатайство о коллективном иске. Нужные подписи были собраны, и суд принял документы. Если удастся отменить постановление, подписанное Сергеем Комяковым, то тогда все прочие акты, узаконенные Рослесхозом, будут признаны недействительными, и лес не смогут вырубать. Вырубка уже началась и пока считается законной.

Несмотря на то, что президент РМК уже заявил о начале строительства ГОКа, власти Челябинской области напомнили Алтушкину о том, что «Русская медная компания» взяла на себя обязательство изменить первоначальный проект, чтобы максимально снизить экологические риски. Об этом говорилось и во время выездного заседания Совета по правам человека при президенте РФ.