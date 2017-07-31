Украина сдаст в аренду Чернобыльскую АЭС

Фонд госимущества Украины собирается сдать в аренду часть Чернобыльской АЭС, передает портал Ren.tv.
Площадь здания Чернобыльской АЭС, которую собираются сдать в аренду на Украине? — 2,5 млн квадратных метров. Помещения будут отданы под нужды фотоэлектрической солнечной электростанции мощностью 100 мегаватт. «Максимально возможный срок аренды — 49 лет», — говорится в официальном сообщении фонда. Ранее Минэкологии Украины заявило о получении от вероятных инвесторов 44 заявок на реализацию проектов по созданию солнечных электростанций в зоне отчуждения.
Напомним, что авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Из-за взрыва в четвертом энергоблоке территория в 30 км была заражена. Пострадавшими признали 19 российских регионов с населением 2,6 миллиона человек.