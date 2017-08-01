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17:46  01 августа 2017 0

На Ямале осудили браконьера, которого поймала ФСБ

Клипарт. ЯНАО , ряпушка, замороженная рыба
Дорохин просто оставил сети в Обской губе и через несколько дней забрал улов с ряпушкой и муксуномФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

На Ямале осудили браконьера, который был пойман в ходе спецоперации ФСБ. Он приговорен к девяти месяцам исправительных работ с удержанием 10 процентов зарплаты в доход государства за ловлю муксуна и ряпушки.

Преступление осужденный Дорохин совершил в феврале 2017 года. Он знал, что правила рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна запрещают в течение всего года добычу всех биоресурсов в Обской губе. И, несмотря на это, установил с помощью ледоруба и совковой лопаты четыре рыболовные сети под лед. Лунки он замаскировал и запомнил их расположение с помощью GPS-навигатора. Через несколько дней злоумышленник забрал улов на снегоходе», — напоминают в прокуратуре Ямала.

Его уловом стали 400 штук муксуна и 290 штук ряпушки. Дорохин хранил рыбу в балке в селе Мыс Каменный. Орудия лова и саму рыбу нашли сотрудники пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району. Ущерб оценили в 175 тыс. рублей.

Сначала изъятый снегоход браконьеру хотели вернуть по решению суда. Однако прокуратура это оспорила. Апелляция согласилась с надзорной инстанцией и постановила изъять транспорт в пользу государства. Кроме того, прокуратура через суд пытается добиться взыскания с браконьера ущерба.

Юлия Фролова
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© Служба новостей «URA.Ru»
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