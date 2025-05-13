Появились кадры удара по мосту в Курской области

ВСУ атакуют мосты в Курской области
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В сети появились кадры удара ВСУ по мосту в Курской области, заснятые российскими военными. На видео видно, как украинские ракеты попадают в мост.
«ВСУ продолжают бить по территории России оружием иностранного производства», — пишет telegram-канал WarGonzo. Там добавили, что запись сделана несколько дней назад.
5 мая украинские военные снова начали попытки подрыва мостов в Курской области. Это сделано с целью осложнить логистику для российских войск.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.