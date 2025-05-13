Появились кадры удара по мосту в Курской области

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ВСУ атакуют мосты в Курской области
ВСУ атакуют мосты в Курской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В сети появились кадры удара ВСУ по мосту в Курской области, заснятые российскими военными. На видео видно, как украинские ракеты попадают в мост.

«ВСУ продолжают бить по территории России оружием иностранного производства», — пишет telegram-канал WarGonzo. Там добавили, что запись сделана несколько дней назад.

5 мая украинские военные снова начали попытки подрыва мостов в Курской области. Это сделано с целью осложнить логистику для российских войск.

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В сети появились кадры удара ВСУ по мосту в Курской области, заснятые российскими военными. На видео видно, как украинские ракеты попадают в мост. «ВСУ продолжают бить по территории России оружием иностранного производства», — пишет telegram-канал WarGonzo. Там добавили, что запись сделана несколько дней назад. 5 мая украинские военные снова начали попытки подрыва мостов в Курской области. Это сделано с целью осложнить логистику для российских войск.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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