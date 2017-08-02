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Главные новости Югры
15:20  02 августа 2017 1

Представители КНДР договорились с российской полицией скрыть мотивы побега северокорейцев в Югре

Посольство КНДР. Москва, посольство кндр
В посольстве КНДР не отвечают на звонки журналистовФото: Владимир Андреев © URA.RU

Сургутская полиция установила местонахождение двух граждан КНДР, пропавших более недели назад. Уроженцы провинции Южный Пхеньян Зо Манн Сун и Чен Гван Чер были обнаружены в черте города — их передали в руки руководителя северокорейской трудовой бригады, в составе которой иностранцы прибыли в Россию. Об этом в среду, 2 августа, сообщил «URA.RU» представитель пресс-службы УМВД по Сургуту Елена Ким.

По данным собеседницы, бригадир рабочих был опрошен — в отношении сбежавших не совершались какие-либо преступления, сами они также не становились участниками противоправных действий. «Причины, сподвигнувшие их уйти, мы озвучить не можем. Это граждане другой страны», — комментирует Ким.

Граждане Северной Кореи, занимавшиеся в Сургуте ремонтом квартир и офисов, исчезли 24 июля из дома по улице Ивана Захарова. В день исчезновения мужчины пожаловались руководству на неважное самочувствие и не вышли на работу. Коллеги вспоминают, что один из мужчин не так давно заявлял, что устал от своего нынешнего положения и намерен вернуться в КНДР.

Исчезновение северокорейцев вызвало ажиотаж в социальных сетях. Горожане в комментариях выдвигали версии, что подданные Ким Чен Ына пытаются сбежать от властей собственной страны, воспользовавшись своим местонахождением в России.

Получить комментарии представителей Северной Кореи не удалось. В посольстве КНДР в Москве не отвечают на телефонные звонки журналистов.

Эльдар Булатов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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