Сургутская полиция установила местонахождение двух граждан КНДР, пропавших более недели назад. Уроженцы провинции Южный Пхеньян Зо Манн Сун и Чен Гван Чер были обнаружены в черте города — их передали в руки руководителя северокорейской трудовой бригады, в составе которой иностранцы прибыли в Россию. Об этом в среду, 2 августа, сообщил «URA.RU» представитель пресс-службы УМВД по Сургуту Елена Ким.
По данным собеседницы, бригадир рабочих был опрошен — в отношении сбежавших не совершались какие-либо преступления, сами они также не становились участниками противоправных действий. «Причины, сподвигнувшие их уйти, мы озвучить не можем. Это граждане другой страны», — комментирует Ким.
Граждане Северной Кореи, занимавшиеся в Сургуте ремонтом квартир и офисов, исчезли 24 июля из дома по улице Ивана Захарова. В день исчезновения мужчины пожаловались руководству на неважное самочувствие и не вышли на работу. Коллеги вспоминают, что один из мужчин не так давно заявлял, что устал от своего нынешнего положения и намерен вернуться в КНДР.
Исчезновение северокорейцев вызвало ажиотаж в социальных сетях. Горожане в комментариях выдвигали версии, что подданные Ким Чен Ына пытаются сбежать от властей собственной страны, воспользовавшись своим местонахождением в России.
Получить комментарии представителей Северной Кореи не удалось. В посольстве КНДР в Москве не отвечают на телефонные звонки журналистов.