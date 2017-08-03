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Главные новости Пермского края
07:46  03 августа 2017 0

Отказались принимать заявление. В Перми пенсионерку забили до смерти из-за халатности полиции

Открытая лицензия на 04.08.2015. Нож. Кровь., нож, кровь, убийство, криминал, уголовное, руки в крови
Женщина неоднократно просила оградить ее от сына-садистаФото: Pixabay

В Перми суд приговорил к 10 годам колонии 38-летнего мужчину, до смерти забившего мать-пенсионерку из-за двух тысяч рублей. В расследовании также фигурируют местные правоохранители, неоднократно отказывавшиеся принимать заявление от женщины.

Известно, что безработный мужчина систематически избивал свою мать и отбирал деньги. За месяц до гибели женщина была доставлена в больницу с серьезными травмами, однако полицейские в тот момент не усмотрели в случившемся состава преступления. После убийства пенсионерки местного участкового привлекли к суду по статье «халатность». Представители прокуратуры уверены, что в дальнейшем расследование можешь привести к отставке высокопоставленных полицейских.

«Признаков состава преступления, административного правонарушения, либо иных правонарушений сотрудниками полицией установлено не было. Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников полиции по халатности. Если все-таки дело дойдет до суда, это не один человек и не два, а скорее всего, и участковый уполномоченный будет привлечен, и кто-то из руководящего состава отдела полиции», — рассказал изданию «Рифей» Антон Абитов, помощник прокурора Индустриального района.

Сергей Макеев
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