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03 августа 2017
16:56  03 августа 2017 0

Саакашвили стал невыездным. Политика лишили всех паспортов

Евромайдан. Киев (Украина), саакашвили михаил
Судьба Михаила Саакашвили теперь зависит от властей СШАФото: Валентина Свистунова © URA.RU

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одессой области Михаил Саакашвили лишился всех документов и теперь не может покинуть США. Киев, отозвав гражданство опального политика, аннулировал все его паспорта.

«Сразу после подписания указа о лишении гражданства через МИД Украины были уведомлены компетентные органы в США и других странах о том, что у него аннулированы все паспорта», — сообщил источник газеты «Комсомольская правда в Украине». Собеседник издания подчеркнул, что таким образом Порошенко разыграл с гражданством Саакашвили хитрую комбинацию. Теперь судьбу политика должен решить Госдеп США. Скорее всего Саакашвили из Америки экстрадируют в Грузию, где он обвиняется в ряде преступлений.

Отметим, президент Украины Петр Порошенко подписал 26 июля указ о лишении Саакашвили украинского гражданства. Как напоминает «Национальная служба новостей», документ был подписан на основании рекомендаций Комиссии по вопросам гражданства при главе государства. Поводом для этого послужила поддельная анкета, как уверяет сам Саакашвили. В Государственной пограничной службе Украины заявили, что не пропустят на территорию страны человека без какого-либо гражданства.

При этом Михаил Саакашвили уже собрался судиться из-за своего украинского гражданства. Он заявил, что он украинец больше, чем многие депутаты Рады, и живет в стране уже 13 лет.

Нина Калинина
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