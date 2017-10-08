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08 октября 2017
16:05  08 октября 2017 2

Иран пригрозил приравнять армию США к ИГИЛ

США, комета,метеор,сирия, правительство, флаг сша, Капитолий
Американцам пообещали жесткий ответ на новые санкцииФото: depositphotos.com © URA.RU

В Иране пригрозили в ответ на новые американские санкции приравнять армию США к боевикам запрещенной в РФ террористической группировки ИГИЛ. Об этом заявили в корпусе стражей Исламской революции (КСИР) после того, как Белый Дом анонсировал введение новых ограничений.

«Если новости о глупости американского правительства правдивы, и они собираются признать Стражей революции террористической группировкой, тогда КСИР приравняют армию США к „Исламскому государству“», — заявил главнокомандующий корпуса бригадный генерал Мохаммад Али Джаафари, его цитирует РБК. Он уточнил, что американскую армию приравняют к ИГ «во всем мире и особенно на Ближнем востоке».

США также стоит переместить свои военные базы, расположенные в регионе, за пределы радиуса поражения иранскими ракетами в 2 тыс. км, добавил Джафари.

Татьяна Трушина
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