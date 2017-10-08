Иран пригрозил приравнять армию США к ИГИЛ

В Иране пригрозили в ответ на новые американские санкции приравнять армию США к боевикам запрещенной в РФ террористической группировки ИГИЛ. Об этом заявили в корпусе стражей Исламской революции (КСИР) после того, как Белый Дом анонсировал введение новых ограничений.
«Если новости о глупости американского правительства правдивы, и они собираются признать Стражей революции террористической группировкой, тогда КСИР приравняют армию США к „Исламскому государству“», — заявил главнокомандующий корпуса бригадный генерал Мохаммад Али Джаафари, его цитирует РБК. Он уточнил, что американскую армию приравняют к ИГ «во всем мире и особенно на Ближнем востоке».
США также стоит переместить свои военные базы, расположенные в регионе, за пределы радиуса поражения иранскими ракетами в 2 тыс. км, добавил Джафари.