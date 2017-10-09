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09 октября 2017
08 октября 2017
08:27  09 октября 2017 0

Россия поделится с Алжиром атомными и космическими технологиями

Российский инвестиционный форум 2017. День первый. Сочи, медведев дмитрий
Медведев знает, как заработать на африканской странеФото: Владимир Андреев © URA.RU

Премьер Дмитрий Медведев заявил, что Россия намерена предложить Алжиру собственные технологии в сфере атомной энергетики, а также авиатехнику, автомобили и зерно. Сейчас Москва готовит для партнеров отраслевых специалистов-атомщиков.

Медведев уточнил, что Россия готова также рассматривать проекты по генерации «чистой» электроэнергии на ветряных и солнечных станциях, пишет «Интерфакс».

Кроме того, российский завод по производству автомобилей «Рено» намерен поставлять в Алжир кузовы для финальной сборки, а также другие автокомпоненты. Сейчас предметно обсуждается сотрудничество между странами и по ряду других направлений, в число которых входят недропользование, водный транспорт, фармацевтика, строительство и космос.

«В ближайшие годы экономическое сотрудничество России и Алжира будет развиваться», — подчеркнул российский премьер.

Лев Истомин
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