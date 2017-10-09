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Его место занял уралец Александр Бурков
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09 октября 2017
21:00  09 октября 2017 0

Губернаторы-клоны, назван заказчик убийства Вороненкова, огромные пробки на Урале. Главное за день — в подборке «URA.RU»

Бурков назначен врио губернатора Омской областиФОТО: kremlin.ru

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Здравствуйте, сегодня 9 октября. И вот главные новости к этому часу:

Сегодня глава России уволил губернатора Омской области, его место занял уралец Александр Бурков. Выясняем, почему было принято такое решение и что ждёт свердловского депутата. Интересный факт: российский журналист заявил, что Бурков пополнил список губернаторов, как две капли воды, похожих друг на друга: «Путин их клонирует?»

Российская элита никак не готова отказаться от «яблочных» гаджетов: VIP-поклонники спасут iPhone от блокировки в России.

«Одного его кивка достаточно, чтобы человека не было». В убийстве депутата Вороненкова обвинили соратника Деда Хасана и Шакро Молодого.

Екатеринбург встал в пробку из-за «ленивых» строителей Макаровского моста. Три места в городе, куда лучше не ездить на автомобиле.

Не убедили церковь: РПЦ ответила отказом на предложение канонизировать Поклонскую.

«Сначала дебаты, потом — в морду». Создатель «Лжи Матильды» вызвал режиссера Учителя на дуэль.

Валерия Чупина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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