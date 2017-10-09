16:52 09 октября 2017 0

Расправиться с Денисом Вороненковым мог бывший супруг Марии Максаковой, утверждают украинские следователи Личная страница Вороненкова Дениса в Facebook

Версия о том, что заказчиком резонансного убийства депутата Государственной Думы Дениса Вороненкова является вор в законе Владимир Тюрин, выглядит вполне правдоподобно. Такое мнение «URA.RU» высказал журналист Центра управления расследованиями (ЦУР) Сергей Канев.

В понедельник, 9 октября, генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил о том, что следователи установили всех причастных к убийству в Киеве бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова. По его словам, заказчиком преступления является вор в законе Владимир Тюрин (Тюрик) — бывший гражданский муж Марии Максаковой, вдовы Вороненкова. Луценко также отметил, что совершил убийство гражданин Украины Павел Паршев по предварительному сговору с другими лицами. Сам Паршев был смертельно ранен на месте преступления, двое его сообщников задержаны. Еще двое, по информации следствия, сейчас находятся за пределами страны. В ближайшее время уголовное дело будет передано в суд, сказал генпрокурор.

«Когда произошло убийство Вороненкова, я сразу подумал, что к этому причастен Тюрин. Вспомнился непростой развод Максаковой с ним. Думаю, он бы ее добровольно не отпустил», — рассказал Канев. Он также сообщил, что Тюрин входит в первую десятку российских криминальных генералов, он был близок к ныне покойному Деду Хасану и арестованному Шакро Молодому.

«Я вам прямо скажу: его имя произносят шепотом, поскольку Тюрин — страшный человек, который слов на ветер не бросает. Одного его кивка достаточно, чтобы человека не было»,

— пояснил Канев.

По данным журналиста, Тюрин контролирует ряд российских фирм, производство мебели, а также якобы владеет несколькими земельными участками в Подмосковье.

Ранее в СМИ также высказывалась версия, что Тюрин мог иметь отношение к убийству августе 1997 года вице-губернатора Санкт-Петербурга Михаила Маневича. Рассказывают также, что в клане Деда Хасана Тюрин отвечал за финансовые вопросы и за комфортные условия «отсидки» членов клана.

Директор Национального антикриминального и антитеррористического фонда Виктор Куликов призвал осторожнее относиться к заявлениям украинской стороны. «К сожалению, их расследования не всегда являются объективными. Думаю, что сомнения в том, что заказчик преступления — именно названный человек, существуют», — сказал он «URA.RU».

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев в беседе с «URA.RU» также посетовал на то, что «прежние заявления Генпрокуратуры Украины порой не были подкреплены доказательствами». «Я не знаком с материалами уголовного дела, однако определенная доля скепсиса у меня действительно есть», — признался парламентарий.